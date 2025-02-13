Ціни на найпопулярніші ліки знизять на 30%, – Зеленський
- З 1 березня вартість топ-100 найважливіших ліків в Україні може зменшитися на 30%.
- Президент Зеленський наголосив на персональній відповідальності урядовців і міністра охорони здоров’я за впровадження цих змін.
РНБО провела засідання, на якому було знайдено шлях до зниження цін на найпопулярніші медичні препарати. З 1 березня вартість топ-100 найважливіших ліків може зменшитися на 30%.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у вечірньому звернені.
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На скільки знизять вартість ліків в Україні
Рада національної безпеки і оборони провела засідання та знайшла спосіб, як знизити ціни на найпопулярніші ліки.
Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів із 1 березня – на найбільш важливі ліки для наших людей,
– заявив президент.
Зеленський наголосив, що уряд має детально представити суспільству всі деталі й зазначив, що "зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців".
"Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що вперше Володимир Зеленський заговорив про ціни на ліки ще 5 лютого. Тоді президент попередив про можливі кадрові зміни, якщо не будуть вжиті конкретні заходи для покращення доступності ліків.
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