Знищення медичних профспілок в Україні: пояснюємо, чому це брехня

Проросійський блогер Антон Гура поширив нову жахалку, мовляв, за наказом Уляни Супрун до 2026 року в Україні планують знищити всю профспілку медиків. Такий висновок він зробив на основі фото оголошення про ліквідацію однієї з профспілок пологового будинку в Одесі.

У мережі поширюють інформацію, нібито у 2020 році Уляна Супрун дала завдання Максиму Степанову до 2026 року знищити всі профспілки медиків. У дописі автори також прикріпили лист буцімто від медпрацівника з одного з пологових будинків Одеси, який повідомив, що у місті готуються до ліквідації пологових шляхом приєднання їх до міських клінічних лікарень.

Також на тему Росіяни брешуть, що у Харкові під лікарнями будують секретні підземні військові виробництва

Відтак тепер це буде не пологовий будинок, а пологове відділення лікарні, до якої приєднають пологовий будинок. Також у дописі додали оголошення про саморозпуск профспілкової організації при вказаному пологовому будинку (номер при цьому не вказали).



Скриншот допису

Хто такий Антон Гура

Антон Гура – український блогер та псевдоексперт. З 2012 року працював комерційним директором у медичній компанії "Біо Тест Мед", яка постачає техніку та матеріали для медичних лабораторій. Виступав проти медичної реформи на проросійському ютуб-каналі Klymenko Time.

Активно коментує медичні теми, у березні 2020 року став відомий тим, що поширив фейкове відео з літака Мілан-Київ, на якому нібито були пасажири з коронавірусом (насправді – ні). З 2022 року поширює наративи російської пропаганди, на початку повномасштабного вторгнення закликав людей не чинити опір окупантам.

Реорганізація пологових будинків

У квітні 2024 року Одеська міська рада ухвалила рішення про реорганізацію чотирьох пологових будинків №1, №2, №4 та №7. Їх приєднають до лікарень №1, №10 та №11. Пологові будинки приєднували до міських лікарень і в інших областях.

Це роблять у рамках третього етапу медреформи про створення спроможної мережі. Ця реформа має дозволити підвищити якість надання медпослуг. Об'єднання закладів, які не відповідають нормам, не мають необхідного обладнання або є збитковими, з іншими медустановами допоможе створити спроможну мережу закладів охорони здоров’я та збільшить фінансування таких лікарень.

Залежно від типу медзакладу кількість послуг буде відрізнятись. Відтак прості захворювання лікуватимуть у сімейних лікарів або загальних лікарнях, які будуть доступні для пацієнта у радіусі 60 км або впродовж 60 хв транспортом. Складніші захворювання лікуватимуть у кластерних та надкластерних медзакладах, забезпечених необхідним високотехнологічним обладнанням. Детальніше про інфраструктурний етап медреформи ми писали в одному з попередніх випусків.

Однак немає розпорядження щодо ліквідації всіх пологових будинків у Одесі, нині там продовжують працювати медзаклади цього профілю. Фото оголошення про самоліквідацію профспілки, ймовірно, справжнє. Профспілка пологового будинку №7 в Одесі, рішення про об'єднання цього медзакладу ухвалила міська рада, дійсно перебуває в стані припинення діяльності. Натомість профспілка пологового будинку №4 продовжує працювати, а даних про існування профспілок одеських пологових будинків №1 та №2 нам знайти не вдалось.

Розпуск профспілок

Рішення про саморозпуск профспілки можуть ухвалювати лише учасники спілки й лише колегіально, крім випадків, коли їхня діяльність порушує закон. У такому випадку рішення про ліквідацію ухвалює суд.

Законодавство України забороняє примусовий розпуск, припинення, а також заборону діяльності профспілок за рішенням будь-яких інших органів. Профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та не підзвітна їм.

Тож саморозпуск профспілки пологового будинку №7 в Одесі не вказує на те, що влада збирається ліквідувати всі профспілки працівників охорони здоров'я. Зокрема в Одесі діє Одеська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України. Також профспілки медиків є й в інших областях, вони не повідомляли про тиск з боку влади.

До того ж у 2020 році Уляна Супрун уже не була виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я України, вона склала повноваження ще у вересні 2019 року. Тому малоймовірно, що вона могла давати якісь завдання міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову, який обійняв цю посаду у березні 2020 року. До того ж наступницею Супрун була Зоряна Скалецька, а не Степанов.

