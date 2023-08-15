Цистит після сексу: чому виникає та як позбутися

Цистит – це запалення слизової оболонки стінки сечового міхура. Деякі дівчата стикаються зі свербінням біля уретри та болем під час походу в туалет після сексу.

Чому після сексу буває цистит

Посткоїтальний цистит – це запалення сечового міхура, яке виникає протягом доби після сексу. Близько 80% збудників – бактерії кишкової палички. Іноді цистит провокують захворювання, що передаються статевим шляхом або грибкова інфекція.

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Найчастіше з циститом після сексу стикаються жінки з невеликою відстанню між уретрою та входом у піхву – близько 16 мм. Під час сексу уретра зміщується ближче до піхви. Тому шкідливим бактеріям простіше потрапити до сечівника.

Є й інші фактори, що підвищують ризик розвитку циститу після сексу:

новий партнер чи велика кількість сексуальних партнерів;

використання сперміциду – хімічного способу контрацепції;

часті заняття сексом з проникненням;

мікротравми стінки сечового міхура;

ослаблений імунітет;

ослаблені захисні властивості органів малого таза.

Які симптоми у посткоїтального циститу

Наступного ранку після сексу може виникнути дискомфорт біля уретри, свербіж в уретрі та в піхві, неприємні відчуття під час сечовипускання. Пізніше з'являється біль при поході в туалет, часті сечовипускання, тяжкість внизу живота. Іноді у сечі з'являються краплі крові. Це все часті симптоми посткоїтального циститу.

Як уникнути циститу після сексу

Деякі профілактичні заходи можуть знизити ризик виникнення запалення:

не користуйтеся неякісними лубрикантами та презервативами – вони збільшують ризик інфекції, оскільки подразнюють слизову;

не користуйтесь сперміцидами;

приймайте душ до та після сексу;

відмовтеся від лужних засобів гігієни та мила з ароматами;

не використовуйте щоденні прокладки або змінюйте їх раз на 2 – 3 години, а також за можливості відмовтеся від тампонів під час менструації;

не носіть синтетичну спідню білизну;

після сексу сходіть у туалет;

пийте більше води і за можливості відмовтеся від алкоголю.

До якого лікаря йти, якщо виник цистит після сексу

Спочатку краще відвідати уролога. Лікар призначить аналізи сечі, огляне вас, може зробити УЗД сечового міхура, щоб підтвердити діагноз. Також уролог направить до гінеколога, щоб вивчити мікрофлору піхви. Максимальну ефективність лікування дасть відвідування обох лікарів.