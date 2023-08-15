Цистит после секса: почему возникает и как избавиться

Цистит – это воспаление слизистой стенки мочевого пузыря. Некоторые девушки сталкиваются с зудом у уретры и болью во время похода в туалет после секса.

Почему после секса бывает цистит

Посткоитальный цистит – воспаление мочевого пузыря, которое возникает в течение суток после секса. Около 80% возбудителей – бактерии кишечной палочки. Иногда цистит провоцируют заболевания, передающиеся половым путем или грибковую инфекцию.

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Чаще с циститом после секса сталкиваются женщины с небольшим расстоянием между уретрой и входом во влагалище – около 16 мм. Во время секса уретра смещается поближе к влагалищу. Поэтому вредным бактериям проще попасть в мочеиспускательный канал.

Есть и другие факторы, повышающие риск развития цистита после секса:

новый партнер или большое количество сексуальных партнеров;

использование спермицида – химического способа контрацепции;

частые занятия сексом с проникновением;

микротравмы стенки мочевого пузыря;

ослабленный иммунитет;

ослаблены защитные свойства органов малого таза.

Какие симптомы у посткоитального цистита

На следующее утро после секса может возникнуть дискомфорт у уретры, зуд в уретре и во влагалище, неприятные ощущения во время мочеиспускания. Позже возникает боль при походе в туалет, нередкие мочеиспускания, тяжесть понизу животика. Иногда в моче появляются капли крови. Это все частые симптомы посткоитального цистита.

Как избежать цистита после секса

Некоторые профилактические меры могут снизить риск возникновения воспаления:

не пользуйтесь некачественными лубрикантами и презервативами – они увеличивают риск инфекции, поскольку раздражают слизистую;

не пользуйтесь спермицидами;

принимайте душ до и после секса;

откажитесь от щелочных средств гигиены и мыла с ароматами;

не используйте ежедневные прокладки или изменяйте их раз в 2-3 часа, а также по возможности откажитесь от тампонов во время менструации;

не носите синтетическое нижнее белье;

после секса сходите в туалет;

пейте больше воды и по возможности откажитесь от алкоголя.

К какому врачу идти, если возник цистит после секса

Сначала лучше посетить уролога. Врач назначит анализы мочи, осмотрит вас, может сделать УЗИ мочевого пузыря, чтобы подтвердить диагноз. Также уролог направит к гинекологу, чтобы изучить микрофлору влагалища. Максимальную эффективность лечения даст посещение обоих врачей.