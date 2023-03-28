Знайшли новий механізм передачі стійких до антибіотиків бактерій і він лякає

У дослідженні вчені переглянули, які гени стійкості до антибіотиків привозять із поїздок жителі Нідерландів. Отриманні дані виявилися дуже тривожними.

Проблема антибіотикорезистентності

Стійкість бактерій до антибіотиків – глобальна проблема, яка вбиває близько 700 тисяч людей на рік. І ситуація погіршується у всьому світі, однак у різних регіонах рівень антибіотикорезистентності відрізняється. У країнах із низьким і середнім рівнем доходів він зазвичай вищий Це зумовлено переважно інтенсивнішим використанням антибіотиків.

Також на тему: Встановили, яка загадкова хвороба вбиває людей в Танзанії

Раніше вже вчені демонстрували, що міжнародні подорожі сприяють поширенню стійких до антибіотиків бактерій у світі. Однак людей, які повертаються з-за кордону, рідко обстежують на наявність бактерій з генами антибіотикорезистентності, якщо у них не розвиваються симптоми хвороби. Тому інформація щодо проблеми обмежена. Зараз відомо лише про невелику кількість генів, які поширюються таким чином.

Туристи привозять нові стійкі бактерії

Нове дослідження було проведено в Нідерландах. Вчені зробили фекальні мазки 190 жителям країни перед тим, як ті вирушали до країн Південно-Східної Азії, Південної Азії, Північної та Східної Африки. Обстеження повторили після їхнього повернення. Автори наукової роботи проаналізували гени бактерій у цих зразках калу (кишковий мікробіом).

Усього вчені виявили 56 унікальних генів, пов'язаних із різними механізмами антибіотикорезистентності, які з'явилися у людей у ​​мікробіомі кишечника після повернення. Існував зв'язок між появою певних генів і напрямом поїздки: вони були подібними у людей, які подорожували в той самий регіон.

У мене склалося враження, що лише обмежена кількість генів антибіотикорезистентності може циркулювати дуже широко. Це дослідження показало, що проблема ширша. Є цілий арсенал генів стійкості до антибіотиків, який ви можете підхопити в подорожі,

– сказав автор дослідження Йохан Бенгтссон-Палме.

Він зазначає, що наявність генів стійкості до антибіотиків у бактерій кишечника не несе небезпеки для людини, поки вона здорова. Однак у разі розвитку інфекції вона може важко піддаватися лікуванню. Крім того, вони можуть передавати ці бактерії іншим людям, зокрема тяжко хворим.