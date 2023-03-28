Нашли новый механизм передачи устойчивых к антибиотикам бактерий и он пугает

В исследовании ученые посмотрели, какие гены устойчивости к антибиотикам привозят из поездок жители Нидерландов. Полученные данные оказались очень тревожными.

Проблема антибиотикорезистентности

Устойчивость бактерий к антибиотикам – глобальная проблема, убивающая около 700 тысяч человек в год. И ситуация ухудшается по всему миру, однако в разных регионах уровень антибиотикорезистентности отличается. В странах с низким и средним уровнем доходов он обычно выше. Это обусловлено преимущественно более интенсивным использованием антибиотиков.

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Ранее уже ученые демонстрировали, что международные поездки способствуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в мире. Однако людей, возвращающихся из-за границы, редко обследуют наличие бактерий с генами антибиотикорезистентности, если у них не развиваются симптомы болезни. Поэтому информация о проблеме ограничена. Сейчас известно лишь о небольшом количестве генов, распространяемых таким образом.

Туристы привозят новые стойкие бактерии

Новое исследование было проведено в Нидерландах. Ученые сделали фекальные мазки 190 жителям страны перед тем, как отправлялись в страны Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Северной и Восточной Африки. Обследование повторили по их возвращении. Авторы научной работы проанализировали гены бактерий в этих образцах кала (кишечный микробиом).

Всего ученые обнаружили 56 уникальных генов, связанных с различными механизмами антибиотикорезистентности, появившимися у людей в микробиоме кишечника по возвращении. Существовала связь между появлением определенных генов и направлением поездки: они были подобны людям, путешествовавшим в тот же регион.

У меня создалось впечатление, что только ограниченное количество генов антибиотикорезистентности может циркулировать очень широко. Это исследование показало, что проблема шире. Есть целый арсенал генов стойкости к антибиотикам, который вы можете подхватить в путешествии,

– сказал автор исследования Йохан Бенгтссон-Палмэ.

Он отмечает, что наличие генов устойчивости к антибиотикам у бактерий кишечника не несет опасности для человека, пока он здоров. Однако в случае развития инфекции она может с трудом поддаваться лечению. Кроме того, они могут передавать эти бактерии другим людям, в частности, тяжело больным.