Ви робите це щодня: вчені назвали річ, яка підвищує ризик еректильної дисфункції у чоловіків

Дослідники стверджують, що тривале проведення часу за комп'ютером може бути пов'язане з підвищеним ризиком еректильної дисфункції у чоловіків. Результати базуються на даних про понад 200 000 чоловіків.

Так, за результатами дослідження, яке опублікували у журналі Andrology, кожні додаткові 72 хвилини за комп'ютером збільшують ймовірність еректильної дисфункції у більш ніж три рази.

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Сидіння за комп'ютером підвищує ризик еректильної дисфункції у чоловіків

Виявилося, що кожні додаткові 1,2 години, проведені за комп'ютером, збільшують ймовірність еректильної дисфункції в 3,57 раза. Крім цього, довге сидіння за комп'ютером було пов'язано зі зниженням рівня гормону, що відповідає за стимуляцію вироблення сперми.

Хоча інші дослідження дійшли аналогічних висновків, все ж вчені не змогли виявити причину. Тому дослідники припустили, що нижчі рівні можуть опосередковано перешкоджати вивільненню тестостерону.

І, як не дивно, під час дослідження не виявили жодного причинно-наслідкового зв'язку між еректильною дисфункцією та переглядом телевізора чи регулярними поїздками на автомобілі. Цілком можливо, що межі між переглядом потокових сервісів за робочим столом та відпочинком за комп'ютером можуть бути розмиті, через що буде складніше відрізнити ці два різні заняття.

Оскільки аналіз ґрунтувався на дослідженнях, що виявляють генетичні зв'язки, можливо, що дані про гени, пов'язані з неквапливим керуванням, були надто обмеженими, щоб зробити однозначні висновки.

Хоча конкретний механізм еректильної дисфункції, викликаної використанням комп'ютера, у цьому дослідженні не було з'ясовано, шкода, завдана малорухливим способом життя еректильній функції, є очевидною,

– зазначили вчені у публікації.

Вони зазначили, що фізична активність може покращити еректильну функцію та й стан здоров'я в цілому. Зауважимо, що не мовиться лише про спорт – звичайна ходьба також працює.



Рухайтеся більше – тривале сидіння за комп'ютером справді шкідливе / Unsplash

Як проводилося дослідження

Вчені з Китаю використали дані з більш ніж 220 000 записів з попереднього дослідження європейського походження. До групи увійшли чоловіки віком від 40 до 60 років із британського Біобанку – онлайн-бази даних про стан здоров'я та спосіб життя понад півмільйона британців.

Китайські дослідники шукали кореляції між генами, виявленими у відповідях на питання щодо конкретних форм малорухливого способу життя, заснованого на дозвіллі, та медичною історією або самозвітами про еректильну дисфункцію.