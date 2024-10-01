Вы делаете это каждый день: ученые назвали вещь, которая повышает риск эректильной дисфункции у мужчин

Исследователи утверждают, что длительное проведение времени за компьютером может быть связано с повышенным риском эректильной дисфункции у мужчин. Результаты базируются на данных о более 200 000 мужчин.

Да, по результатам исследования, которое опубликовали в журнале Andrology, каждые дополнительные 72 минуты за компьютером увеличивают вероятность эректильной дисфункции в более чем три раза.

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Сидение за компьютером повышает риск эректильной дисфункции у мужчин

Оказалось, что каждые дополнительные 1,2 часа, проведенные за компьютером, увеличивают вероятность эректильной дисфункции в 3,57 раза. Кроме этого, долгое сидение за компьютером было связано со снижением уровня гормона, отвечающего за стимуляцию выработки спермы.

Хотя другие исследования пришли к аналогичным выводам, все же ученые не смогли выявить причину. Поэтому исследователи предположили, что более низкие уровни могут опосредованно препятствовать высвобождению тестостерона.

И, как ни странно, во время исследования не обнаружили никакой причинно-следственной связи между эректильной дисфункцией и просмотром телевизора или регулярными поездками на автомобиле. Вполне возможно, что границы между просмотром потоковых сервисов за рабочим столом и отдыхом за компьютером могут быть размыты, из-за чего будет сложнее отличить эти два разных занятия.

Поскольку анализ основывался на исследованиях, выявляющих генетические связи, возможно, что данные о генах, связанные с неторопливым управлением, были слишком ограниченными, чтобы сделать однозначные выводы.

Хотя конкретный механизм эректильной дисфункции, вызванной использованием компьютера, в этом исследовании не было выяснено, вред, нанесенный малоподвижным образом жизни эректильной функции, очевиден,

– отметили ученые в публикации.

Они отметили, что физическая активность может улучшить эректильную функцию и состояние здоровья в целом. Заметим, что не говорится только о спорте – обычная ходьба также работает.



Двигайтесь больше – длительное сидение за компьютером действительно вредно / Unsplash

Как проводилось исследование

Ученые из Китая использовали данные из более чем 220 000 записей из предыдущего исследования европейского происхождения. В группу вошли мужчины в возрасте от 40 до 60 лет из британского Биобанка – онлайн-базы данных о состоянии здоровья и образе жизни более полумиллиона британцев.

Китайские исследователи искали корреляции между генами, выявленными в ответах на вопросы о конкретных формах малоподвижного образа жизни, основанного на досуге, и медицинской историей или самоотчетами об эректильной дисфункции.