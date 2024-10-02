Суперфуд або джерело проблем зі шлунком: чи справді хурма настільки корисна

Хурма є популярним фруктом серед прихильників здорового способу життя та дієт. Вона цінується за велику кількість корисних інгредієнтів. Фрукт містить безліч вітамінів та мінералів, які сприяють здоров'ю.

Користь хурми

Вітамін А у хурмі міститься у вигляді бета-криптоксантину, який потрібен для здоров'я шкіри, очей та слизових оболонок. Ця речовина також відіграє важливу роль в роботі імунної системи і має антиоксидантні властивості, пише healthline.

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Вітамін C, що міститься в хурмі, забезпечує до 20% денної потреби в одному плоду, він зміцнює імунітет, сприяє засвоєнню заліза та процесу синтезу колагену.

Хурма є чудовим джерелом потужних антиоксидантів, таких як каротиноїди та флавоноїди. Дієти, багаті цими сполуками, пов’язують зі зниженням ризику певних захворювань, включаючи хвороби серця та діабет.

Калій, кальцій, фосфор та клітковина також містяться у хурмі у великій кількості, сприяючи зниженню рівня холестерину та покращенню здоров'я судин через виведення шлаків.

Чим небезпечна хурма

Однак, у хурмі присутні таніни, зокрема шибуол, який може спричинити формування безоарів – щільних скупчень у шлунку, особливо при вживанні незрілих ягід. Ці речовини в деяких випадках можуть спричинити шлункові проблеми.

Переїдання хурми, особливо у незрілому вигляді, може призвести до утворення діоспіробезоарів, особливо у людей із певними захворюваннями ШКТ або за низької кислотності шлунка.

Хурма, як правило, не викликає алергічних реакцій, проте іноді може виявлятися харчова непереносність, особливо в людей, які страждають від непереносності фруктози, яка також присутня в хурмі та може викликати дискомфорт у травному тракті.