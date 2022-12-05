В США схвалили лікування трансплантацією калу

FDA схвалило лікування пацієнтів трансплантацією калу. Терапія поки що призначена для боротьби з інфекцією, спричиненою бактеріями Clostridioides difficile

Слідом за Австралією, яка минулого місяця першою офіційно дозволила лікування людей трансплантацією калу, аналогічне рішення прийняли США.

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Що лікує новий препарат

У цьому випадку мова також йде про терапію лише одного захворювання – інфекції кишківника, яку викликають бактерії Clostridioides difficile. Вона часто є наслідком введення антибіотиків, яке призводить до порушення балансу мікробіому, проявляється болем у животі, діареєю та може завершитися смертю.

Лікування цього захворювання вимагає приймання антибіотиків, що супроводжується додатковими ризиками, однак не завжди вберігає від повернення інфекції.

Як діють нові ліки

Новий схвалений FDA лікарський засіб може допомогти. Він має назву Ребіота (Rebyota) та створений для відновлення пошкодженого кишкового мікробіому через трансплантацію його від здорових людей. Препарат готується із калових мас ретельно обстежених донорів і вводиться у вигляді розчину ректально.

У випробуваннях за участі більш ніж тисячі пацієнтів з рецидивуючою інфекцією C. difficile з'ясувалося, що лікування запобігає поверненню хвороби (після нього 70,6 відсотка учасників не мали інфекції протягом восьми тижнів, у порівнянні з 57,5 відсотками у групі плацебо) та не спричиняє важких побічних ефектів.