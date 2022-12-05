В США одобрили лечение трансплантацией кала

FDA одобрило лечение пациентов трансплантацией кала. Терапия пока предназначена для борьбы с инфекцией, вызванной бактериями Clostridioides difficile

Вслед за Австралией, которая в прошлом месяце первой официально разрешила лечение людей трансплантацией кала, аналогичное решение приняли США.

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Что лечит новый препарат

В этом случае речь также идет о терапии только одного заболевания – инфекции кишечника, вызываемой бактериями Clostridioides difficile. Она часто является следствием введения антибиотиков, которое приводит к нарушению баланса микробиома, проявляется болью в животе, диареей и может завершиться смертью.

Лечение этого заболевания требует приема антибиотиков, сопровождающегося дополнительными рисками, однако не всегда предохраняет от возврата инфекции.

Как действуют новые лекарства

Новое одобренное FDA лекарственное средство может помочь. Он называется Ребиота (Rebyota) и создан для восстановления поврежденного кишечного микробиому из-за трансплантации его от здоровых людей. Препарат готовится из каловых масс тщательно обследованных доноров и вводится в виде ректально раствора.

В испытаниях с участием более тысячи пациентов с рецидивирующей инфекцией C. difficile выяснилось, что лечение предотвращает возвращение болезни (после него 70,6 процента участников не имели инфекции в течение восьми недель по сравнению с 57,5 процентами в группе плацебо) и не вызывает тяжелых побочных эффектов.