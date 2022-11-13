Короткий світловий день впливає на наші розумові здібності

Вчені з'ясували, що тьмяне зимове освітлення погіршує когнітивні здібності через зниження зв'язку нейронів у мозку.

Нове дослідження впливу світла

До таких висновків дійшли вчені з університету Мічигану під час експериментів із трав'яними мишами. Вони, як і люди, не сплять вдень і сплять вночі. Це дозволяє набагато точніше порівнювати цих тварин і людей порівняно зі звичайними лабораторними мишами, які не ведуть денний спосіб життя.

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Професорка Лілі Ян та її команда дослідників вивчали трав'яних мишей, щоб зрозуміти, як світло модулює функції мозку та поведінку.

Протягом місяця дві групи гризунів тримали у різних умовах. Перші жили під тьмяним світлом – 50 люкс, як у кімнаті. Інші – за 1000 люкс, як у супермаркеті. Така модель імітувала сезонні зміни освітлення взимку та влітку.

Це не велика різниця між тьмяним і яскравим освітленням. Але в поведінці та в мозку ми виявили значні відмінності,

– сказала докторка Ян.

Брак світла негативно впливає на мозок

Потім миші мали пройти лабіринт. Перша група впоралася із завданням гірше. У гризунів майже на третину знизилися зв'язки нейронів у гіпокампі мозку – він відповідає за пам'ять. Також у них був гірший настрій та когнітивні функції.

Тому вчені зробили висновок, що людям взимку треба більше часу проводити на дворі – хоч пів години. Вуличне освітлення навіть у похмурий день є досить яскравим. А у безхмарний – приблизно 10 000 люкс.