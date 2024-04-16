Тип особистості впливає на ймовірність шлюбу і задоволеність життям

Характер і властивості особистості, включаючи рівень екстравертованості, можуть значно впливати на те, хто схильніший до самотності, і хто швидше за все вступить у романтичні стосунки. Ці типи особистості також корелюють із загальним рівнем задоволеності життям.

Самотність часто викликає психологічні та фізичні розлади, оскільки може бути пов'язана з сумом, тривогою та браком спілкування. Однак не всі почуваються самотньо, не вступаючи в романтичні стосунки, не утворюючи сім'ї та проводячи більшу частину часу на самоті. Нове дослідження показує, що самотні люди, переважно інтроверти, задоволені своїм станом.

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Нове дослідження типу особистості

Науковці з Університету Торонто в Канаді опитали 1811 людей віком від 25 до 59 років, які були самотніми або у відносинах не менше шести місяців. Дослідники зібрали інформацію про особистісні характеристики учасників, їхнє ставлення до сімейного статусу, сексуальних стосунків, а також до життя в цілому.

Щоб визначити, риси типу особистості, які властиві респондентам, автори роботи використали модель "Великої п'ятірки". Оцінювався рівень екстраверсії (товариськість, енергійність), доброзичливості (співчуття, повага), сумлінності (продуктивність, надійність), невротизму (тривожність, депресія) та відкритості досвіду (допитливість, креативність).

Як тип особистості впливає на життя

Згідно з висновками дослідників, найсильніший зв'язок із сімейним становищем був з рівнем екстраверсії. Автори помічають, що екстраверти загалом почуваються щасливішими за інтровертів, незалежно від того, перебувають вони у стосунках чи ні. Інтровертам було складніше встановити контакт, у тому числі тому, що люди з таким типом особистості рідше перебували у сприятливих умовах для знайомства з новими людьми.

Слабшим був зв'язок сімейного стану з сумлінністю та невротизмом. Самотні люди рідше описували себе фразами "стежу за порядком", "доводжу справу до кінця" і частіше – формулюваннями "іноді відчуваю себе напружено", "часто сумую", "темпераментний". При цьому сумлінні люди з більшою ймовірністю були цілеспрямованими, у тому числі коли йшлося про отримання бажаної роботи та одруження.