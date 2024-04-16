Тип личности влияет на вероятность брака и удовлетворенность жизнью

Характер и свойства личности, включая уровень экстравертированности, могут значительно влиять на то, кто более склонен к одиночеству, и кто скорее всего вступит в романтические отношения. Эти типы личности также коррелируют с общим уровнем удовлетворенности жизнью.

Одиночество часто вызывает психологические и физические расстройства, поскольку может быть связано с грустью, тревогой и нехваткой общения. Однако не все чувствуют себя одиноко, не вступая в романтические отношения, не образуя семьи и проводя большую часть времени в одиночестве. Новое исследование показывает, что одинокие люди, преимущественно интроверты, довольны своим состоянием.

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Новое исследование типа личности

Ученые из Университета Торонто в Канаде опросили 1811 человек в возрасте от 25 до 59 лет, которые были одинокими или в отношениях не менее шести месяцев. Исследователи собрали информацию о личностных характеристиках участников, их отношение к семейному статусу, сексуальным отношениям, а также к жизни в целом.

Чтобы определить, черты типа личности, которые свойственны респондентам, авторы работы использовали модель "Большой пятерки". Оценивался уровень экстраверсии (общительность, энергичность), доброжелательности (сочувствие, уважение), добросовестности (производительность, надежность), невротизма (тревожность, депрессия) и открытости опыта (любознательность, креативность).

Как тип личности влияет на жизнь

Согласно выводам исследователей, самая сильная связь с семейным положением была с уровнем экстраверсии. Авторы замечают, что экстраверты в целом чувствуют себя счастливее интровертов, независимо от того, находятся они в отношениях или нет. Интровертам было сложнее установить контакт, в том числе потому, что люди с таким типом личности реже находились в благоприятных условиях для знакомства с новыми людьми.

Слабее была связь семейного положения с добросовестностью и невротизмом. Одинокие люди реже описывали себя фразами "слежу за порядком", "довожу дело до конца" и чаще – формулировками "иногда чувствую себя напряженно", "часто грущу", "темпераментный". При этом добросовестные люди с большей вероятностью были целеустремленными, в том числе когда речь шла о получении желаемой работы и женитьбе.