В Україні перевірятимуть стічні води на коронавірус: для чого це потрібно

У чотирьох областях України розпочали пілотний проєкт, в ході якого тестуватимуть побутові стічні води на наявність в них вірусу SARS-CoV-2.

Дослідження стічних вод в Україні

Такі заходи проведуть у Кіровоградській, Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Там вже визначили 17 точок відбору стічних вод.

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Для проведення таких досліджень закупили тест-системи та матеріали для лабораторних досліджень у Львівському та Дніпропетровському центрах контролю та профілактики хвороб.

Для чого проводять такі дослідження

Дослідження стічних вод на наявність SARS-CoV-2 – це спосіб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції. До прикладу, такі дослідження вже проводять групи фахівців у Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії,

– зазначили в МОЗ.

Досвід цих країн показав, що існує зв'язок між концентрацією вірусу в стічних водах та рівнем зараження на коронавірус у відповідній місцевості. Тому що COVID-19 присутній у біологічних виділеннях людини в незалежності від тяжкості симптомів. Коронавірус можна виявити у випорожненнях людини протягом кількох годин після інфікування.

"Завдяки оцінці вірусного навантаження SARS-CoV-2 в стічних водах можна побачити реальну картину поширення коронавірусної інфекції в регіоні дослідження, включаючи безсимптомних носіїв і тих, хто не звернувся до лікаря", – пояснили в МОЗ.

А такі дослідження дозволять прогнозувати ситуацію з поширенням вірусу на кілька тижнів наперед. Проєкт стартував 7 жовтня та триватиме до кінця цього року.

Зазначимо, що протягом минулого тижня – з 3 по 9 жовтня – в Україні зафіксували 36 413 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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