Прибирали карієс: у Тернополі після лікування зубів помер 1-річний хлопчик
Джерело:Поліція Тернопільської області
У Тернополі внаслідок лікування зубів малолітній хлопчик потрапив до реанімації, після чого загинув. Поліція встановлює обставини смерті дитини.
Відомо, що перед початком процедури йому вкололи наркоз – він пройшов всі необхідні аналізи. Однак, на жаль, під час операції йому стало погано.
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Деталі загибелі
Мати загиблого хлопчика, якому був рік та 10 місяців, привезла його у державну лікарню для того, щоб прибрати карієс. Лікарі повідомили, що таке втручання проводиться лише під наркозом, після чого дали направлення для здачі усіх необхідних аналізів.
Через півтори години після початку операції хлопчику стало погано – у нього впав тиск. Його доставили до реанімаційного відділення, однак дитину не змогли вивести з наркозу. Ввечері медики повідомили про смерть хлопчика.
Причини смерті малолітньої дитини вже почала розслідувати поліція Тернопільської області. Причина смерті стане відома після проведення розтину. Відповідну інформацію внесено в ЄРДР за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.
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