Затяжні хвилі аномальної спеки не лише ускладнюють побут – вони можуть пришвидшувати природне старіння нашого організму. Нове дослідження, яке тривало 15 років на Тайвані доводить: накопичений вплив спекотних днів змушує біологічний годинник іти швидше.

Тривала дія високих температур справляє значно глибший вплив на наш організм, ніж здається на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Climate Change.

Нове дослідження впливу спеки

Науковці Тайваню всебічно дослідили майже 25 тисяч дорослих людей, визначаючи їхній біологічний вік за показниками запалення, тиску та роботи органів. Порівнюючи ці дані з хронологічним віком, вони встановили динаміку старіння кожної людини.

За словами професора Пола Беггса з Університету Маккуорі (Австралія), ми часто недооцінюємо вплив спекотної погоди:

Багато хто з нас згадує спеку як випробування, що лишилося позаду. Але це дослідження доводить – інтенсивна спека по-справжньому змінює темпи нашого старіння.

Спека прискорює старіння

Дослідники оцінили сумарне навантаження, яке організм відчував під час періодів аномальної спеки за два роки до медогляду: враховували й кількість самих періодів, і цю "сукупну температуру". З’ясувалося, що саме кількість пережитих спекотних днів найбільше впливала на прискорене старіння.

Наприклад, лише чотири додаткових дні спеки за два роки можуть збільшувати біологічний вік майже на 9 днів. Особливо це стосується фізичних працівників – у них негативний вплив спеки на старіння виявився у три рази сильнішим, порівняно з іншими. Мешканці сільської місцевості також уразливіші, ймовірно, через обмежений доступ до кондиціонерів.

Та тут виникає дилема: кондиціонери допомагають лише тим, хто ними користується, але загалом спричиняють ще більшу спеку надворі, попереджає професор Беггс. Для ефективної протидії змінам клімату потрібні екологічні рішення для охолодження, а не тільки технічна допомога.

Спека – це не лише короткочасний дискомфорт, а й серйозний фактор, що впливає на здоров’я та темпи старіння. Експерти наголошують: важливо не лише захищатися від аномальної погоди, але й шукати усталені способи охолодження міст і осель.