Затяжные волны аномальной жары не только усложняют быт – они могут ускорять естественное старение нашего организма. Новое исследование, которое длилось 15 лет на Тайване доказывает: накопленное влияние жарких дней заставляет биологические часы идти быстрее.

Длительное воздействие высоких температур оказывает значительно более глубокое влияние на наш организм, чем кажется на первый взгляд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Climate Change.

Новое исследование влияния жары

Ученые Тайваня всесторонне исследовали почти 25 тысяч взрослых людей, определяя их биологический возраст по показателям воспаления, давления и работы органов. Сравнивая эти данные с хронологическим возрастом, они установили динамику старения каждого человека.

По словам профессора Пола Беггса из Университета Маккуори (Австралия), мы часто недооцениваем влияние жаркой погоды:

Многие из нас вспоминают жару как испытание, оставшееся позади. Но это исследование доказывает – интенсивная жара по-настоящему меняет темпы нашего старения.

Жара ускоряет старение

Исследователи оценили суммарную нагрузку, которую организм испытывал во время периодов аномальной жары за два года до медосмотра: учитывали и количество самих периодов, и эту "совокупную температуру". Выяснилось, что именно количество пережитых жарких дней больше всего влияло на ускоренное старение.

Например, только четыре дополнительных дня жары за два года могут увеличивать биологический возраст почти на 9 дней. Особенно это касается физических работников – у них негативное влияние жары на старение оказалось в три раза сильнее, по сравнению с другими. Жители сельской местности также уязвимы, вероятно, из-за ограниченного доступа к кондиционерам.

Но здесь возникает дилемма: кондиционеры помогают только тем, кто ими пользуется, но в целом вызывают еще большую жару на улице, предупреждает профессор Беггс. Для эффективного противодействия изменениям климата нужны экологические решения для охлаждения, а не только техническая помощь.

Жара – это не только кратковременный дискомфорт, но и серьезный фактор, влияющий на здоровье и темпы старения. Эксперты отмечают: важно не только защищаться от аномальной погоды, но и искать устоявшиеся способы охлаждения городов и домов.