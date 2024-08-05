МОЗ скасує тендери на консультанта й технагляд для Охматдиту за 14 мільйонів гривень

Міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, на які планували витратити за 14 мільйонів гривень.

Ці тендери – супутні

Про це сьогодні, 5 серпня, повідомили у МОЗ. У відомстві пояснили, що ці два тендери на платформі Prozzoro, які виявили журналісти, є супутніми.

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Зазначають, що вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. А оскільки тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі лікарні проводять заново, ці "супутні" тендери теж скасовують.

Жодної копійки не витрачено

Попри те, що у цих тендерів визначені переможці, договори за ними ще не підписано.

Жодних договорів за результатами скасованого тендеру не було підписано і підписано не буде. Жодної копійки з зібраної на відновлення лікарні суми – не витрачено,

– наголосили у МОЗ.

Всі кошти, зібрані на рахунках благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство" для відбудови Охматдиту, будуть переведені на рахунок самої лікарні.

Новий тендер проведуть максимально прозоро

Як повідомляли раніше, для проведення робіт з відновлення пошкодженого сучасного корпусу Охматдиту оголосять новий тендер на Prozorro, він буде проведений з урахуванням всіх законодавчих вимог.

Як наголосили у МОЗ, для забезпечення прозорості та підконтрольності громадськості всіх процесів відновлення буде створено Раду з відновлення. До складу якої увійдуть представники найбільших донорів відбудови Охматдиту, представники лікарні МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.

Саме Рада з відновлення визначить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії виборку підрядника для виконання робіт.