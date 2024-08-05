Минздрав отменит тендеры на консультанта и технадзор для Охматдета за 14 миллионов гривен

Министерство здравоохранения решило отменить тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, на которые планировали потратить по 14 миллионов гривен.

Эти тендеры – сопутствующие

Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в Минздраве. В ведомстве объяснили, что эти два тендера на платформе Prozzoro, которые обнаружили журналисты, являются сопутствующими.

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Отмечают, что стоимость услуг по технадзору и инженерно-консультационных услуг определяется в пределах процентных значений от ожидаемой стоимости работ по строительству. А поскольку тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания больницы проводят заново, эти "сопутствующие" тендеры тоже отменяют.

Ни копейки не потрачено

Несмотря на то, что в этих тендеров определены победители, договоры по ним еще не подписаны.

Никаких договоров по результатам отмененного тендера не было подписано и подписано не будет. Ни копейки из собранной на восстановление больницы суммы – не потрачено,

– отметили в Минздраве.

Все средства, собранные на счетах благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" для восстановления Охматдета, будут переведены на счет самой больницы.

Новый тендер проведут максимально прозрачно

Как сообщали ранее, для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса Охматдета объявят новый тендер на Prozorro, он будет проведен с учетом всех законодательных требований.

Как отметили в Минздраве, для обеспечения прозрачности и подконтрольности общественности всех процессов восстановления будет создано Совет по восстановлению. В состав которого войдут представители крупнейших доноров восстановления Охматдета, представители больницы Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций, профессиональных ассоциаций.

Именно Совет по восстановлению определит основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии выбора подрядчика для выполнения работ.