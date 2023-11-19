Парамедикиня "Тайра" врятувала життя іноземця у літаку

Українська парамедикиня Юлія Паєвська з позивним "Тайра" врятувала життя чоловікові, з яким летіла на борту літака.

На своїй сторінці у фейсбуці "Тайра" розповіла, що врятувала життя пасажиру, з яким летіла у літаку.

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Як "Тайра" врятувала чоловіка в літаку

Під час польоту у чоловіка впав тиск – він впав і розбив потилицю. Інцидент відбувся над Гаваями.

Пролітаючи над Гаваями зупинити неабияку кровотечу з серйозної рани на потилиці на висоті майже 11 км на швидкості 774 км/год, накласти пов'язку "Чепець" – done! Також емпіричним шляхом доведено, що електронний тонометр на такій висоті показує шопопало. Користуватись має сенс виключно механікою. Обнімаю. Бережіть голову,

– сказала вона.

Нагадаємо, що парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська була взята в полон російськими окупантами в Маріуполі. У червні 2022 року її вдалося звільнити.

Нагрудна камера парамедикині задокументувала усі звірства російських військ, і вона встигла передати її журналістам до того, як потрапила до полону. У травні видання Associated Press опублікувало відео з цими кадрами, яке облетіло світ.

Нещодавно Юлія Паєвська перенесла операцію на хребті. Незадовго до цього вона здобула срібло на Іграх Нескорених-2023 в Німеччині.