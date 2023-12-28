Тантричний секс: що це та як ним займатися

Назва походить від слова "тантра", яке перекладається з санскриту як "тканина" або "сплетіння". Як бачимо, така практика може мати як мінімум два переклади, а тантричний секс — кілька підходів.

Традиційна тантра бачить у цьому сексі шлях до духовного просвітління, тоді як сучасні адепти можуть розглядати його як спосіб збагачення сексуального життя.

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Що таке тантричний секс

Тантричний секс відрізняється від традиційного своєю метою: замість прямого досягнення фізичного задоволення чи оргазму він спрямований на внутрішній розвиток особистості та зміцнення емоційного зв'язку з партнером.

Важливим є не темп, а можливість глибше впізнати себе та іншого, звідси й повільний ритм. Стверджується, що тантричний секс може зменшити рівень стресу, але підтвердження ми не знайшли.

Як займатися тантричним сексом

Для початку практики важливо підготуватися, зрозумівши, що тантра – це не лише секс, а й комплексна філософія. Для глибокого розуміння тантри варто вивчити її коріння. Усвідомленість – ключовий елемент: медитації та йога допоможуть досягти гармонії з собою та своїм тілом, навчити вас "сповільнюватися" у повсякденному житті.

У процесі важливо спілкуватися з партнером – не обов'язково словами, іноді достатньо зорового чи тактильного контакту. Спробуйте синхронізувати дихання або вдихати, коли партнер видихає – і навпаки. А потім, зберігаючи цей ритм, спробуйте цілуватися та пестити один одного.

Коли ви достатньо збудилися, можна спробувати позу яб-юм (у перекладі з тибетської означає "батько - мати"), при якій один партнер (частіше чоловік) сідає, схрестивши ноги, а другий (частіше жінка) розташовується зверху і обіймає його торс ногами . У процесі важливо зберігати зоровий контакт. Якщо ви відчуєте наближення оргазму, можна його "пригальмувати" – сповільнитись та відпочити. Цілком можливо, що після кількох таких підходів настане потужніший оргазм.

Але насправді проникнення в тантричному сексі не обов'язкове. Можна просто цілуватися чи робити один одному масаж – звичайний еротичний, – головне, щоб усім було добре.