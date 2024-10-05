У тампонах виявили токсичні метали: чи варто непокоїтися

Жінки використовують прокладки та тампони майже щомісяця. Однак нещодавні дослідження виявили у тампонах токсичні метали.

Деякі з цих металів досить токсичні для здоров’я людини, повідомляє Health.

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Які метали виявили у тампонах

Нещодавно дослідження виявило сліди 16 важких металів у 14 брендах тампонів, доступних у США та Великій Британії. Зокрема дослідники знайшли: миш'як, кадмій, кобальт, хром, свинець і цинк.

Відомо, що свинець може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема високого тиску, а також захворювань мозку, нирок та репродуктивної системи. Тим часом миш'як – відомий канцероген, який пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку раку сечового міхура, легенів, травного тракту та інших органів.

Чи варто відмовлятися від тампонів

Наразі все, що відомо вченим, то це те, що метали присутні в тампонах. І поки що невідомо, чи потрапляють вони в організм.

Це, безумовно, можливо, враховуючи, як легко слизова оболонка піхви поглинає ліки та токсини. Тож науковці планують дослідити, чи можуть хімічні речовини з тампонів і потрапляти в організм.

Результати цього дослідження поки не є причиною змінювати свою поведінку. Перш ніж давати будь-які всеосяжні поради, нам потрібно більше інформації та досліджень. Я хочу закликати людей не панікувати,

– сказала акушер-гінеколог, доктор медицини Ашанда Сен-Жан.

Незалежно від того, чи це має негативні наслідки для здоров'я, експерти стверджують, що відкриття підкреслює значну прогалину за контролем засобів жіночої гігієни.

У середньому жінки використовують понад 11 000 прокладок протягом життя. Деякі оцінки показують, що це число може бути ближче до 15 000.