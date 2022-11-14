Не найкращий варіант: парамедикиня оцінила використання тампона для зупинки крові

На війні є така процедура, як тампонада поранень – зупинка кровотечі. Важливо зупинити кров якомога швидше, а для цього потрібно використовувати гемостатичні або звичайні бинти.

Про це 24 каналу розповіла парамедикиня Юлія Сідорова із позивним "Куба". Вона також зазначила, що для цієї процедури використовують гемостатичні бинти або ж звичайні, але за відсутньості будь-яких інструментів, затампонувати поранення можна хоч футболкою.

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Але тампони, за словами "Куби" – не найкращий варіант, бо вони кровотечу не зупинять. Вони лише всотують в себе кров та збільшуються в розмірах і кровотеча врешті не зупиниться.

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"Тому, це однозначно не те, що б я радила робити бійцям на полі бою, але те, що такі поради дають російським військовим – мене влаштовує", – зазначила Юлія Сідорова

Коли застосовують тампонаду рани