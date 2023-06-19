Очі сверблять: чому таке трапляється влітку та що робити

Свербіж не є окремим захворюванням, яке вражає очі. Зазвичай він лише прояв певного стану чи очної хвороби.

Що може спровокувати цей неприємний симптом та як його позбутися, 24 Каналу розповіла лікарка-офтальмолог клініки "Новий Зір" Наталія Вишпінська.

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Свербіж – реакція на якийсь фактор: алергічний або інфекційний. Паралельно із почервонінням очей, відчуттям стороннього тіла, дискомфортом він є одним із найпоширеніших симптомів запальних чи інфекційних захворювань (кон’юнктивітів) та хвороби сухого ока.

Частота розвитку гострих кон’юнктивітів здебільшого залежить від ситуації, проте найвища захворюваність на бактеріальні чи вірусні форми все ж припадає на зиму й осінь. А от у весняно-літній період переважає алергічний різновид цієї хвороби. Він характеризується вираженим свербежем, дискомфортом і набряком повік.

Окрім запальних захворювань, незалежно від пори року, такі симптоми можуть з’являтися за підвищеної сухості очей, тобто синдрому сухого ока.

Чому сверблять очі

Якщо ми говоримо про механічні фактори, що спричиняють ці захворювання, то це передусім брудні руки. Через них інфекція потрапляє в очі, коли ми торкаємося до них.

Наталія Вишпінська “Свербіж можуть спровокувати й косметичні засоби. Причому пусковим механізмом не обов’язково має бути спека, від якої часто пливе макіяж. Так, дискомфорт, набряки та інші алергічні реакції бувають на нову косметику, якщо шкірі не підходить якийсь інгредієнт. Або неретельний догляд за обличчям, коли мейкап видаляється не повністю”.

Інфекційні, а також алергічні захворювання виникають унаслідок купання у відкритих водоймах. Хоча й басейни несуть підвищені ризики інфікування, особливо коли відвідувачі нехтують правилами гігієни.

Активне сонце ще один негативний чинник. Необов’язково засмагати на пляжі, достатньо прогулянки за ясної погоди без сонцезахисних окулярів. Страждає чутлива шкіра повік – сонячні опіки або алергічна реакція на УФ-промені (фотодерматоз) часто супроводжуються свербежем.

Та найстрашніший наслідок – безпосереднє ураження органу зору: рогівки, кон’юнктиви, сітківки. Отже, сонцезахисні окуляри – обов’язковий аксесуар влітку, особливо для світлошкірих людей із чутливими очима.

У літній період переважають алергічні кон’юнктивіти. А все тому, що у спекотний сезон більше пилу, смогу й інших чинників, які провокують алергічні реакції. У цьому випадку свербіж буде дуже сильним.

Що робити, коли сверблять очі

Що ж робити, коли шкіра несамовито чешеться? Передусім промити уражену ділянку звичайною теплою водою, краще кип’яченою. Тільки в жодному разі не настоями чи відварами, бо це може спровокувати ще й алергічну реакцію.

Треба зазначити, що свербіж сам по собі буває рідко. Зазвичай він супроводжується почервонінням очей, різями, відчуттям стороннього тіла, печінням. Тоді це ознака запального захворювання або синдрому сухого ока. Щоб встановити точний діагноз, за появами будь-яких дискомфортних відчуттів потрібно звернутися до лікаря. Адже незначні, на перший погляд, симптоми можуть стати першою ознакою запалення чи сухості ока.

Наталія Вишпінська “Людям, які вперше зіткнулися з алергічною симптоматикою – свербінням, почервонінням, набряком повік, – я раджу одразу звертатися до офтальмолога. Він призначить адекватне лікування: антигістамінні препарати в краплях, що усувають запалення, та зволожувальні краплі, які відновлюють слізну плівку й захищають від потрапляння алергенів. А ще розкаже про правила гігієни”.

Гігієна влітку передусім

У разі алергії лікарі рекомендують використовувати спеціальні офтальмологічні серветки чи спреї. Ці засоби продаються в аптеках. До речі, міцелярна вода для видалення макіяжу є не найкращим варіантом очищення, вважає пані Вишпінська. По-перше, її потрібно ретельно змивати водою, а по-друге, вона також може викликати свербіж.

Особливої гігієни влітку мають дотримуватися люди, які носять контактні лінзи. Якщо раптом з’явилися ознаки респіраторної вірусної інфекції, треба на час захворювання перейти на окуляри. Також не можна купатися в лінзах у водоймах та басейнах: їх треба або попередньо зняти, або не одягати взагалі.

Базові правила гігієни очей влітку прості:

використовуємо індивідуальні рушники або одноразові паперові серветки;

позбавляємося звички торкатися очей, якщо не впевнені в чистоті рук. Краще вже скористатися одноразовими сухими серветками або попередньо обробити пальці антисептиком;

часто мити руки, особливо після транспорту;

в разі користування зволожувальними краплями перед процедурою слід обов’язково помити руки. Якщо наконечник флакона раптом торкнувся ока, промити його кип’яченою водою або обробити антисептиком;

вмиваємо очі теплою кип’яченою водою, якщо не вдома – негазованою з пляшки;

перед виходом одягаємо сонцезахисні окуляри, алергіки додатково закрапують очі антигістамінними краплями.

Хай літо принесе вам тільки приємні враження, а свербіж не псує нерви.