Глаза чешутся: почему такое случается летом и что делать

Зуд не является отдельным заболеванием, поражающим глаза. Обычно это лишь проявление определенного состояния или глазной болезни.

Что может спровоцировать этот неприятный симптом и как его избавиться, 24 Канала рассказала врач-офтальмолог клиники "Новое Зрение" Наталья Вышпинская.

Также на тему От макияжа до лазерной коррекции: 5 вопросов, которые вы стесняетесь поставить офтальмологу

Зуд – реакция на какой-либо фактор: аллергический или инфекционный. Параллельно с покраснением глаз, ощущением постороннего тела, дискомфортом он является одним из наиболее распространенных симптомов воспалительных или инфекционных заболеваний (конъюнктивитов) и сухого глаза.

Частота развития острых конъюнктивитов в основном зависит от ситуации, однако самая высокая заболеваемость бактериальными или вирусными формами все же приходится на зиму и осень. А вот в весенне-летний период преобладает аллергическая разновидность этой болезни. Он характеризуется выраженным зудом, дискомфортом и отеком век.

Кроме воспалительных заболеваний, независимо от времени года, такие симптомы могут появляться при повышенной сухости глаз, то есть синдроме сухого глаза.

Почему чешутся глаза

Если мы говорим о механических факторах, вызывающих эти заболевания, то это прежде всего грязные руки. Из-за них инфекция попадает в глаза, когда мы прикасаемся к ним.

Наталья Вышпинская “Зуд могут спровоцировать и косметические средства. Причем пусковым механизмом не обязательно должна быть жара, от которой часто плывет макияж. Да, дискомфорт, отеки и другие аллергические реакции бывают на новую косметику, если коже не подходит какой-либо ингредиент. Или неусердный уход за лицом, когда макияж удаляется не полностью”.

Инфекционные, а также аллергические заболевания возникают в результате купания в открытых водоемах. Хотя и бассейны несут повышенные риски инфицирования, особенно когда посетители пренебрегают правилами гигиены.

Активное солнце еще один отрицательный фактор. Необязательно загорать на пляже, достаточно прогулки в ясную погоду без солнцезащитных очков. Страдает чувствительная кожа век – солнечные ожоги или аллергическая реакция на УФ-лучи (фотодерматоз) часто сопровождаются зудом.

Но самое страшное последствие – непосредственное поражение органа зрения: роговицы, конъюнктивы, сетчатки. Итак, солнцезащитные очки – обязательный аксессуар летом, особенно для светлокожих людей с чувствительными глазами.

В летний период преобладают аллергические конъюнктивиты. А все потому, что в жаркий сезон больше пыли, смога и других факторов, провоцирующих аллергические реакции. В этом случае зуд будет очень сильным.

Что делать, когда чешутся глаза

Что же делать, когда кожа неистово чешется? Прежде промыть пораженный участок обычной теплой водой, лучше кипяченой. Только ни в коем случае не настоями или отварами, потому что это может спровоцировать еще и аллергическую реакцию.

Следует отметить, что зуд сам по себе бывает редко. Обычно он сопровождается покраснением глаз, резями, ощущением постороннего тела, жжением. Тогда это признак воспалительного заболевания или синдрома сухого глаза. Чтобы установить точный диагноз, за появлением любых дискомфортных ощущений следует обратиться к врачу. Ведь незначительные на первый взгляд симптомы могут стать первым признаком воспаления или сухости глаза.

Наталья Вышпинская “Людям, впервые столкнувшимся с аллергической симптоматикой – зудом, покраснением, отеком век, – я советую сразу обращаться к офтальмологу. Он назначит адекватное лечение: антигистаминные препараты в устраняющих воспаления каплях и увлажняющие капли, которые восстанавливают слезную пленку и защищают от попадания аллергенов. А еще расскажет о правилах гигиены.

Гигиена летом прежде всего

При аллергии врачи рекомендуют использовать специальные офтальмологические салфетки или спреи. Эти средства продаются в аптеках. Кстати, мицеллярная вода для удаления макияжа является не лучшим вариантом очищения, считает Вишпинская. Во-первых, ее нужно тщательно смывать водой, а во-вторых, она тоже может вызвать зуд.

Особую гигиену летом должны соблюдать люди, которые носят контактные линзы. Если вдруг появились признаки респираторной вирусной инфекции, следует на время заболевания перейти на очки. Также нельзя купаться в линзах в водоемах и бассейнах: их нужно либо предварительно снять, либо не одевать вообще.

Базовые правила гигиены глаз летом просты:

используем индивидуальные полотенца или одноразовые бумажные салфетки;

лишаемся привычки касаться глаз, если не уверены в чистоте рук. Лучше уж воспользоваться одноразовыми сухими салфетками или предварительно обработать пальцы антисептиком;

часто мыть руки, особенно после транспорта;

в случае использования увлажняющими каплями перед процедурой следует обязательно помыть руки. Если наконечник флакона вдруг коснулся глаза, промыть его кипяченой водой или обработать антисептиком;

умываем глаза теплой кипяченой водой, если вне дома – негазированной из бутылки;

перед выходом одеваем солнцезащитные очки, аллергики дополнительно закапывают глаза антигистаминными каплями.

Пусть лето принесет вам только приятные впечатления, а зуд не портит нервы.