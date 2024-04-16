Чому в підлітків так часто виникають суїцидальні думки

Вчені зі США виявили, що у дітей, які мають відчуття, що вони є тягарем для оточення, частіше з'являються думки про самогубства. Крім того, деякі дії батьків або опікунів можуть впливати на психічний стан підлітків..

Різні джерела вказують, що суїцидальні думки виникають у 10 – 20% підлітків у всьому світі. Вони не завжди призводять до спроб самогубства, але служать індикатором серйозного психічного порушення. Для своєчасного виявлення та усунення такого стану фахівці досліджують основні фактори, які можуть призвести до появи суїцидальних думок.

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Нещодавнє дослідження показало, що діти, які пропускають шкільні заняття та уникають участі у громадських заходах, більш схильні до думок про самогубство. При цьому в групі ризику перебувають навіть ті, які були замкнутими з дитинства. Згідно з іншими науковими даними, суїцидальна поведінка підлітків та студентів часто пов'язана з поганою самооцінкою.

Нове дослідження суїцидальних думок

Фахівці з Університету Вашингтона (США) провели дослідження причин, які призводять до думок про самогубство у ранньому підлітковому віці. Вчені протягом року проводили регулярні бесіди зі 192 дітьми віком від 7 до 12 років, отримуючи також інформацію від батьків і опікунів про стан та поведінку учасників дослідження.

З тими підлітками, про яких опікуни повідомляли про наявність у них суїцидальних думок чи випадків самоушкодження, дослідники спілкувалися на щотижневій основі. Інші діти брали участь в опитуваннях раз на місяць.

Чому в дітей виникають суїцидальні думки

Майже у третини опитаних дітей виявили ознаки глибокої депресії, і 70 учасників дослідження протягом року помічені суїцидальні думки чи поведінка. Ті, хто мав симптоми важкої депресії, в 10 разів частіше думали про самогубство, незалежно від своєї статі. При цьому в цілому дівчатка вчетверо частіше, ніж хлопчики, говорили про суїцидальні думки чи самоушкодження.

Дослідники також звернули увагу, що думки про самогубство або відповідну поведінку зазвичай виникають після деяких життєвих ситуацій. Протягом тижня до того, як діти говорили про думки про самогубство, вони часто згадували проблеми з вираженням своїх почуттів, відчуття, що вони тягар для інших, а також критику з боку батьків чи опікунів.

Дослідники наголошують, що подібні фактори впливають на появу суїцидальних думок не лише в ранньому підлітковому віці, а й у підлітковому та дорослому. Це має бути враховано при профілактиці суїцидальної поведінки та лікування тих, хто вже думає про це.