Почему у подростков так часто возникают суицидальные мысли

Ученые из США обнаружили, что у детей, которые имеют ощущение, что они являются обузой для окружающих, чаще появляются мысли о самоубийствах. Кроме того, некоторые действия родителей или опекунов могут влиять на психическое состояние подростков.

Различные источники указывают, что суицидальные мысли возникают у 10 – 20% подростков во всем мире. Они не всегда приводят к попыткам самоубийства, но служат индикатором серьезного психического нарушения. Для своевременного выявления и устранения такого состояния специалисты исследуют основные факторы, которые могут привести к появлению суицидальных мыслей.

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Недавнее исследование показало, что дети, которые пропускают школьные занятия и избегают участия в общественных мероприятиях, более склонны к мыслям о самоубийстве. При этом в группе риска находятся даже те, которые были замкнутыми с детства. Согласно другим научным данным, суицидальное поведение подростков и студентов часто связано с плохой самооценкой.

Новое исследование суицидальных мыслей

Специалисты из Университета Вашингтона (США) провели исследование причин, которые приводят к мыслям о самоубийстве в раннем подростковом возрасте. Ученые в течение года проводили регулярные беседы со 192 детьми в возрасте от 7 до 12 лет, получая также информацию от родителей и опекунов о состоянии и поведении участников исследования.

С теми подростками, о которых опекуны сообщали о наличии у них суицидальных мыслей или случаев самоповреждения, исследователи общались на еженедельной основе. Другие дети участвовали в опросах раз в месяц.

Почему у детей возникают суицидальные мысли

Почти у трети опрошенных детей обнаружили признаки глубокой депрессии, и 70 участников исследования в течение года замечены суицидальные мысли или поведение. Те, кто имел симптомы тяжелой депрессии, в 10 раз чаще думали о самоубийстве, независимо от своего пола. При этом в целом девочки вчетверо чаще, чем мальчики, говорили о суицидальных мыслях или самоповреждениях.

Исследователи также обратили внимание, что мысли о самоубийстве или соответствующем поведении обычно возникают после некоторых жизненных ситуаций. В течение недели до того, как дети говорили о мыслях о самоубийстве, они часто вспоминали проблемы с выражением своих чувств, ощущение, что они бремя для других, а также критику со стороны родителей или опекунов.

Исследователи отмечают, что подобные факторы влияют на появление суицидальных мыслей не только в раннем подростковом возрасте, но и в подростковом и взрослом. Это должно быть учтено при профилактике суицидального поведения и лечения тех, кто уже думает об этом.