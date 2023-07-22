Судоми ніг під час руху можуть бути симптомом небезпечної недуги

Судоми в ногах під час ходьби, бігу, чи навіть у стані спокою – ознака того, що кровообіг у кінцівках порушений. І це створює ризик серйозних ускладнень.

І це може вказувати на те, що у вас високий рівень холестерину, тобто у крові надто багато жирної речовини, яку називають холестерином. Саме це може перешкоджати нормальному кровотоку по тілу.

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В разі, якщо людина має інші серйозні захворювання чи супутні стани, це може призвести до невідкладних медичних випадків — інсульту або інфаркту.

! Часто підвищений холестерин має безсимптомний перебіг. Багато людей навіть не здогадуються, що вони живуть із цією недугою.

Втім, у хворого таки можуть з'являтися певні ознаки. У Клініці Клівленда пояснюють, що з часом високий рівень холестерину призводить до накопичення бляшок у кровоносних судинах. Цей стан називають атеросклерозом.

За даними лікарів клініки, однією з ознак цього стану є судоми в ногах, коли ви рухаєтеся, або переміжна кульгавість.

Інші ж симптоми з'являються вже тоді, коли артерія заблокована на 60%.

Який біль у ногах характерний для атеросклерозу

Біль від судом може варіюватися від легкого до сильного. Зазвичай він зникає через кілька хвилин після того, як ви дасте ногам відпочити. Часто біль уражає обидві ноги одночасно, хоча в одній нозі він може бути сильнішим.

Симптомами периферичних артерій можуть бути: