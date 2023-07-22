Судороги ног во время движения могут быть симптомом опасного недуга

Судороги в ногах во время ходьбы, бега или даже в состоянии покоя – признак того, что кровообращение в конечностях нарушено. И это создает риск серьезных осложнений.

И это может указывать на то, что у вас высокий уровень холестерина, то есть в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином. Именно это может препятствовать нормальному кровотоку по телу.

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В случае, если у человека другие серьезные заболевания или сопутствующие состояния, это может привести к неотложным медицинским случаям — инсульту или инфаркту.

! Часто повышенный холестерин имеет бессимптомное течение. Многие даже не догадываются, что они живут с этим недугом.

Впрочем, у больного могут появляться определенные признаки. В Клинике Кливленда объясняют, что со временем высокий уровень холестерина приводит к накоплению бляшек в кровеносных сосудах. Это состояние называют атеросклерозом.

По данным врачей клиники, одним из признаков этого состояния являются судороги в ногах, когда вы двигаетесь, или перемежающаяся хромота.

Остальные же симптомы появляются уже тогда, когда артерия заблокирована на 60%.

Какая боль в ногах характерна для атеросклероза

Боль от судорог может варьироваться от легкого до сильного. Обычно он исчезает через несколько минут после того, как вы дадите ногам отдохнуть. Часто боль поражает обе ноги одновременно, хотя в одной ноге она может быть сильнее.

Симптомами периферических артерий могут быть: