Знайшли новий спосіб позбутися алкогольної залежності

Американські вчені створили експериментальний препарат, який відновлює нормальну активність мозку навіть у людей з важкою формою алкоголізму.

Зловживання алкоголем – проблема глобальна. За даними американського Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIH), від нього помирають приблизно 2,4 мільйона людей на рік.

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При цьому по-справжньому ефективних препаратів для позбавлення алкоголізму не існує, і найчастіше лікування зводиться до психологічних – індивідуальних чи групових. Однак вони не гарантують остаточного рішення, і люди нерідко зриваються навіть після багатьох років тверезості. Недарма кажуть, що "колишніх алкоголіків не існує".

Нове дослідження алкоголізму

Надію на створення ефективних лікарських засобів дає нова робота вчених з американського Орегонського наукового та медичного університету (OHSU). Експериментальну генну терапію випробували на лабораторних тваринах, помітно знизивши їх потяг до алкоголю протягом тривалого часу.

Ключова проблема залежності від спиртного пов'язана з тим, що перші дози призводять до викиду дофаміну – гормону, який тісно пов'язаний із почуттям ейфорії. Мозок звикає до такого стану і знижує природний рівень вироблення дофаміну, а для його підтримки вимагає нову дозу алкоголю. Вчені вирішили спрямувати зусилля на усунення такого ефекту. Для цього вони використовували ген, що кодує GDNF – сигнальний протеїн, нейротрофічний фактор, який відіграє важливу роль у регуляції росту нейронів.

Генна терапія алкоголізму

Фрагмент ДНК поміщали у порожню вірусну оболонку, носій, якого дозволяє доставляти ген усередину клітин. Вчені проводили досліди на восьми макаках, яким штучно сформували алкогольну залежність. Після цього тваринам дозволили самостійно визначати своє споживання спирту, і в середньому вони зупинилися на дозі, еквівалентній дев'яти стандартним дозам на день для людини. Одна така доза становить 10 грамів чистого спирту і відповідає 25 мілілітрам горілки або 200 мілілітрам пива.

Макак розділили на дві однакові групи – яка отримувала новий препарат, і контрольну, якою замість нього вводили нейтральну субстанцію – і відстежували їхню поведінку протягом року. Біологи зазначили, що тварини з дослідної групи знизили споживання алкоголю на понад 90%.

Потім макак приспали, щоб розглянути стан тканин їхнього мозку. Це підтвердило, що у тварин, які пройшли генну терапію, концентрації GDNF, і дофаміну були вищими, ніж у тварин з контрольної групи.