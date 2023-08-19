Нашли новый способ избавиться от алкогольной зависимости

Американские ученые создали экспериментальный препарат, восстанавливающий нормальную активность мозга даже у людей с тяжелой формой алкоголизма.

Злоупотребление алкоголем – проблема глобальная. По данным американского Национального института алкогольной зависимости и алкоголизма (NIH), от него умирают примерно 2,4 миллиона человек в год.

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При этом по-настоящему эффективных препаратов для лишения алкоголизма не существует, и чаще всего лечение сводится к психологическим – индивидуальным или групповым. Но они не гарантируют окончательного решения, и люди часто срываются даже после многих лет трезвости. Недаром говорят, что "бывших алкоголиков не существует".

Новое исследование алкоголизма

Надежду на создание эффективных лекарственных средств дает новая работа ученых Орегонского научного и медицинского университета (OHSU). Экспериментальную генную терапию опробовали на лабораторных животных, заметно снизив их влечение к алкоголю в течение длительного времени.

Ключевая проблема зависимости от спиртного связана с тем, что первые дозы приводят к выбросу дофамина – гормона, тесно связанного с чувством эйфории. Мозг привыкает к такому состоянию и снижает естественный уровень выработки дофамина, а для его поддержания требует новой дозы алкоголя. Ученые решили направить усилия на устранение такого эффекта. Для этого они использовали ген, кодирующий GDNF – сигнальный протеин, нейротрофический фактор, играющий важную роль в регуляции роста нейронов.

Генная терапия алкоголизма

Фрагмент ДНК помещали в пустую вирусную оболочку, носитель, позволяющий доставлять ген внутрь клеток. Ученые проводили опыты на восьми макаках, искусственно сформировавших алкогольную зависимость. После этого животным разрешили самостоятельно определять свое потребление спирта, и в среднем они остановились на дозе, эквивалентной девяти стандартным дозам в день для человека. Одна такая доза составляет 10 г чистого спирта и соответствует 25 миллилитрам водки или 200 миллилитрам пива.

Макак разделили на две одинаковые группы – получавшую новый препарат, и контрольную, которой вместо него вводили нейтральную субстанцию – и отслеживали их поведение в течение года. Биологи отметили, что животные из опытной группы снизили потребление алкоголя более чем на 90%.

Затем макак усыпили, чтобы рассмотреть состояние тканей их мозга. Это подтвердило, что у животных, прошедших генную терапию, концентрации GDNF и дофамина были выше, чем у животных из контрольной группы.