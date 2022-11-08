Створили нові ліки проти стійкої гіпертонії

Новий препарат під назвою Baxdrostat знижує високий кров’яний тиск (гіпертензію) у пацієнтів, які можуть не реагувати на існуючі методи лікування цього захворювання.

Дослідження нових ліків проти тиску

Під час випробування, яке проводилося протягом 12 тижнів, 248 пацієнтам давали один раз на день Baxdrostat у різних кількостях, або плацебо. На початку випробування артеріальний тиск у жодного з цих пацієнтів не контролювався, попри прийом 3 або більше ліків проти високого кров’яного тиску.

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Дози баксдростату, які приймали пацієнти на додаток до звичайних ліків, коливалися від 2 до 0,5 мг. Наприкінці 12 тижнів група, яка отримувала найбільшу кількість баксдростату, спостерігала зниження артеріального тиску на 20 пунктів. Між цією групою та групою, яка отримувала плацебо, була різниця в 11 пунктів – такий ефект рідко спостерігається в будь-якому окремому препараті для зниження артеріального тиску.

Baxdrostat може дати надію багатьом людям, які не реагують на традиційне лікування гіпертонії. Ефективність старих препаратів у окремих пацієнтів може суттєво відрізнятися, тоді як відмінною рисою цього нового класу є те, що він добре діє на пацієнтів, у яких гормон альдостерон зробив їх стійкими до старих методів лікування,

– розповів співавтор дослідження професор Морріс Браун.

Як діє новий препарат проти тиску

Баксдростат запобігає виробленню організмом альдостерону, гормону, який регулює кількість солі в організмі. Бакдростат знижував рівень альдостерону в крові та сечі. Дослідження показує, що препарат викликає помітне зниження артеріального тиску у пацієнтів, чия гіпертонія стійка до звичайних ліків, і що цей тип гіпертензії частково пов’язаний з надлишковим виробленням гормону альдостерону.

Перешкодою для розробки такого препарату раніше було поєднання мішені препарату – ферменту, який виробляє альдостерон, – з іншим ферментом, який виробляє основний стероїдний гормон – кортизол.