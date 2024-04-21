Тонке, жорстке та рідке: від чого залежить структура волосся та чи можна її змінити

Незнання структури свого волосся може призвести до різних проблем, оскільки це розуміння може мати вирішальне значення для правильного догляду. Без цих знань люди можуть випадково використовувати продукти або процедури, які не підходять для їхнього типу волосся, що призводить до пошкодження та ламкості.

На тілі є два різні види волосся: коротке тонке волосся, або пушкове, – воно допомагає регулювати температуру і захищає шкіру, і термінальне волосся – на шкірі голови, волосся на обличчі, брови, вії та волосся на лобкових ділянках.

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На кількість пушкового та термінального волосся впливають такі фактори, як вік та стать. У жінок у середньому 30% тіла покрито термінальним волоссям, а у чоловіків 90%.

З чого складається волосся

Кожна волосина має стрижень і корінь. Стрижень – видима частина, яка виходить за межі зовнішнього шару шкіри. Корінь розташований у глибших шарах шкіри. Він оточений волосяним фолікулом, який забезпечує захист та живлення у міру розвитку волосяного волокна. Є також сальні залози, відповідальні за вироблення шкірного сала.

Два основних компоненти, які формують волосся, – корінь волосся і волосяні фолікули. Волосяний фолікул розміщується під поверхнею шкіри. По суті це сполучна тканина, яка допомагає рости новим волокнам волосся.

Тут же перебуває волосяна цибулина, яка дозволяє волоссю отримувати живлення з кровотоку. Цибулина складається зі стовбурових клітин, які разом формують стрижень волосся, включаючи меланоцити, що визначають колір волосся.

Волосся складається з кератину — міцного та еластичного білка, пов'язаного з іншими амінокислотами у щільний ланцюг. Він також міститься у шкірі та нігтях.

Від чого залежить

Структура волосся залежить від різних факторів – віку, статі, генетики та гормональних змін. Ці фактори впливають на характер росту, густоту та розподіл волосся. Важливі умови:

Розподіл волосяних фолікулів це те, як фолікули розподіляються по поверхні шкіри, причому варіації залежать від окремих частин тіла і людей. Андрогени, такі як тестостерон та дигідротестостерон, – основні регулятори росту волосся, які впливають на волосяні фолікули шляхом взаємодії з рецепторами. Пористість волосся показує, як волосся вбирає і утримує воду. Вона залежить від генетики, методів догляду та текстури волосся. Щільність волосся та кількість волосяних фолікулів на квадратний сантиметр визначає спадковість. Генетичні фактори в принципі відіграють важливу роль у визначенні текстури волосся – прямих, хвилястих або кучерявих – і товщини окремих пасм. Дослідження показують, що різні гени впливають на текстуру та товщину волосся у людей різного етнічного походження. Гормони, деякі ліки та хімічні речовини, такі як хімічна завивка можуть змінити характеристики волосся людини. Ці зміни можуть бути тимчасовими чи постійними. Текстура та товщина волосся можуть змінюватися з віком. Також може впливати на вагітність.

Найбільш поширені види волосся – пряме, хвилясте або кучеряві. Ці варіації в основному є результатом генетики, яка визначає форму та розмір фолікула:

Пряме волосся виникає через круглі фолікули. Вони розташовані у шкірі вертикально, що сприяє прямому малюнку.

Кучеряве волосся виникає через фолікули овальної форми. Чим більш плоский овал, тим більш кучеряве буде волосся.

Хвилясте волосся виникає через те, що форма фолікула кругло-овальна.

Що впливає на структуру волосся

Навколишнє середовище, догляд та здоров'я суттєво впливають на структуру волосся. Деякі фактори навколишнього середовища, такі як забруднення, УФ-випромінювання та якість води, можуть впливати на вміст білка та структурну цілісність пасм.

Наприклад, забруднюючі речовини з повітря та води можуть осідати на шкірі голови, що призводить до таких проблем, як сухість, ламкість та ослаблення волосяних фолікулів. УФ-випромінювання може викликати морфологічні та хімічні ушкодження волосся, що призводить до втрати блиску, ламкості та ослаблення коренів.

Клімат також може відігравати роль текстури волосся. Наприклад, у багатьох людей волосся починає витися у вологому кліматі.

Підтримання збалансованої дієти, зниження рівня стресу та використання відповідних засобів догляду за волоссям можуть сприяти здоровішому росту.