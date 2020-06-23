Саме на Львівщині останнім часом виявляють найбільше випадків зараження коронавірусом по Україні. Внаслідок цього очільник МОЗ Максим Степанов навідався в регіон з робочим візитом, аби з'ясувати причину такого різкого сплеску захворюваності.

Після робочого візиту Степанов заявив, що ситуація в регіоні вимагає від МОЗ прийняття низки термінових і зважених рішень та кадрових змін, повідомляє пресслужба МОЗ.

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За словами Степанова, під час візиту на Львівщину він виявив низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема, велику чергу на проведення тестувань. Через це він прийняв рішення змінити керівництво лабораторії, адже їхня робота його "повністю не задовільняє".

Максим Степанов “Я бачу проблему керівництва – і була відповідна моя реакція. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні я не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання заміни керівництва департаменту охорони здоров’я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки”.

Під час брифінгу міністр уточнив, що найближчими днями МОЗ визначиться щодо необхідних кадрових змін в керівництві системи охорони здоров'я Львівської області.

Які недоліки виявив Степанов на Львівщині

Під час брифінгу Степанов повідомив, що у Львові велика черга на тестування. Інколи пацієнти очікували на результати по 7-10 днів.

За словами міністра, дуже повільно проходять епідеміологічні розслідування, а особливо по медпрацівниках. З 268 розпочатих епідеміологічних розслідувань завершено тільки 3.

У міністра є запитання до керівництва щодо розгортання лікарень другої хвилі, забезпеченості лікарськими засобами та забезпеченості з точки зору контролю.

Він помітив, що у громадському транспорті люди нехтують масками. Вони часто або спущені, або відсутні взагалі. Міністр зазначив, що це все вливає на поширення інфекції.

У Львівській області посилюють контроль за карантином

У Львівській області планують посилити контроль за дотриманням карантинних заходів. Окрім того, МОЗ разом з керівництвом області розробили план, за яких умов та які додаткові обмеження можна буде ввести в регіоні.

Також Степанов поставив завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус на Львівщині. Натомість МОЗ своєю чергою змінить фінансування COVID-пакету для регіону, аби область мала достатньо ресурсів на боротьбу зі спалахом.

Зазначимо, що за останню добу у Львівській області зафіксували антирекорд нових хворих на COVID-19 – від учора хворобу виявили у 240 людей.

Натомість Мер Львова Андрій Садовий днем раніше пояснив, що є 2 причин таких показників: відкриті кордони та загальна розслабленість.