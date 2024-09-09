В одній зі шкіл Києва сталося масове отруєння дітей

6 вересня у Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з місцевих шкіл. Всі хворі пройшли бактеріологічне обстеження. Деякі з них перебувають на стаціонарному лікуванні, інші лікуються амбулаторно під контролем сімейних лікарів.

Спалах кишкові інфекції у школі

Державна установа "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" інформувала відповідні регуляторні органи, включно з ГУ Держпродспоживслужби Києва та Департаментом охорони здоров’я КМДА, про захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування.

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6 вересня у Києві зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів одного з загальноосвітніх навчальних закладів. Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря,

– повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Про кількість постраждалих та важкість симптомів відомство не повідомляє.

Що треба знати про кишкові інфекції

Гострі кишкові інфекції належать до поширених захворювань, які можуть викликати серйозні ускладнення, особливо у дітей. Ці інфекції, зазвичай, виникають через бактерії чи віруси, які потрапляють в організм через заражену їжу або воду, а також через недотримання правил гігієни.

Симптоми гострих кишкових інфекцій охоплюють слабкість, підвищену температуру, біль у животі, блювоту і діарею.

Як не підчепити гостру кишкову інфекцію

Підтримуйте чистоту: мийте руки перед приготуванням їжі та після відвідування туалету; мийте та дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, яке використовуєте для приготування їжі; захищайте продукти від комах і гризунів. Відокремлюйте сиру їжу від готової; використовуйте окремі кухонні прилади для обробки сирих продуктів. Ретельно готуйте їжу: проварюйте або просмажуйте м'ясо, яйця, морепродукти; готуйте страви при температурі не нижче 70 градусів за Цельсієм; ретельно підігрівайте приготовану їжу. Зберігайте їжу при безпечній температурі: не залишайте готові страви при кімнатній температурі більше ніж на 2 години; зберігайте приготовані страви гарячими аж до подачі до столу; не зберігайте їжу в холодильнику занадто довго; не розморожуйте продукти при кімнатній температурі. Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти; мийте овочі та фрукти перед вживанням; уникайте продуктів з у яких закінчився термін придатності.

Ці прості правила допоможуть уникнути цього захворювання.