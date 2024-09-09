В одной из школ Киева произошло массовое отравление детей

6 сентября в Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди учеников одной из местных школ. Все больные прошли бактериологическое обследование. Некоторые из них находятся на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под контролем семейных врачей.

Вспышка кишечной инфекции в школе

Государственное учреждение "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" информировала соответствующие регуляторные органы, включая ГУ Госпродпотребслужбы Киева и Департаментом здравоохранения КГГА, о заболевании. Начато эпидемиологическое расследование.

Также на тему В МОЗ спрогнозировали, будет ли осенняя вспышка COVID-19, если она уже была летом

6 сентября в Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений. Сейчас, все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача,

– сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

О количестве пострадавших и тяжести симптомов ведомство не сообщает.

Что надо знать о кишечных инфекциях

Острые кишечные инфекции относятся к распространенным заболеваниям, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. Эти инфекции, обычно, возникают из-за бактерий или вирусов, которые попадают в организм через зараженную пищу или воду, а также из-за несоблюдения правил гигиены.

Симптомы острых кишечных инфекций охватывают слабость, повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею.

Как не подцепить острую кишечную инфекцию

Поддерживайте чистоту: мойте руки перед приготовлением пищи и после посещения туалета; мойте и дезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи; защищайте продукты от насекомых и грызунов. Отделяйте сырую пищу от готовой; используйте отдельные кухонные приборы для обработки сырых продуктов. Тщательно готовьте пищу: проваривайте или прожаривайте мясо, яйца, морепродукты; готовьте блюда при температуре не ниже 70 градусов по Цельсию; тщательно подогревайте приготовленную пищу. Храните пищу при безопасной температуре: не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа; храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи к столу; не храните пищу в холодильнике слишком долго; не размораживайте продукты при комнатной температуре. Используйте безопасную воду и свежие продукты; мойте овощи и фрукты перед употреблением; избегайте продуктов с у которых истек срок годности.

Эти простые правила помогут избежать этого заболевания.