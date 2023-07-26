Легалізація медичного канабісу: як до цього поставились українці

Думки українців щодо легалізації медичного канабісу розділилися. Майже однакова кількість респондентів проти і підтримують цю ініціативу.

Наприкінці червня Володимир Зеленський закликав Верховну Раду легалізувати препарати на основі канабісу. А 13 липня, в першому читанні, парламент України підтримав законопроєкт щодо легалізації медичного використання канабісу.

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Як українці ставляться до легалізації канабісу

Згідно з даними опитування, ця ініціатива отримала підтримку серед 35% громадян, тоді як 37% її не підтримують. Значення цих показників статистично не відрізняються. Однак, освітній рівень респондентів впливає на їхню думку щодо цієї ініціативи: чим вищий освітній рівень, тим більше ймовірність підтримки легалізації канабісу (від 26% серед осіб з середнім або неповним середнім освітнім рівнем до 42% серед осіб з вищою освітою).

Також, молодші респонденти частіше висловлюють свою підтримку ініціативі (від 23% серед осіб віком 60 і більше років до 48% серед осіб молодше 30 років). Зокрема, ідею легалізації медичного канабісу підтримує відносна більшість серед представників молодших груп (до 40 років), тоді як відносна більшість тих, кому 50 і більше років, виступають проти медичного канабісу.

Для чого потрібен медичний канабіс

Медичний канабіс застосовують для лікування різноманітних медичних станів і симптомів. Основна активна речовина в канабісі – це дельта-9-тетрагідроканнабінол (ТГК), а також інші каннабіноїди, які взаємодіють з канабіноїдними рецепторами в організмі.

Основні властивості медичного канабісу охоплюють:

Зменшення болю. Канабіс може допомагати зменшити хронічний біль, такий як біль при ракових захворюваннях, невропатичний біль, артрит і біль, пов'язаний із запаленнями.

Протизапальний ефект. Канабіс має протизапальні властивості, що може бути корисним при лікуванні захворювань, пов'язаних із запаленнями, таких як ревматоїдний артрит.

Зменшення нудоти і покращення апетиту. Медичний канабіс може бути корисним для хворих, які переживають нудоту та втрату апетиту через хімієтерапію або ВІЛ/СНІД.

Зменшення судом. Канабіс може бути ефективним для пацієнтів з епілепсією, особливо у випадках протидії судом.

Лікування психічних станів. Деякі дослідження показують, що канабіс може допомагати при лікуванні психічних станів, таких як депресія, тривожність і посттравматичний стресовий розлад.