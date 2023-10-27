Як сучасна молодь ставиться до сексуальних сцен в кіно

Більшість представників покоління Z виступають проти постільних сцен у кіно та серіалах. До зумерів належать люди, які народилися між другою половиною дев'яностих та другою половиною двохтисячних (1997—2012).

У звіті "Підлітки та екрани" від вчених Каліфорнійського університету, повідомляється, що 51,5% підлітків хотіли б бачити більше контенту про дружбу та платонічні стосунки, а не романтичні.

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Нове дослідження вподобань зумерів

Учасниками опитування стали 1500 зумерів, по 100 учасників у кожній віковій групі від 10 до 24 років, лише 13 – 24 річних запитували про теми, пов’язані з сексом і романтикою. Національна академія наук визначає підлітків у віці від 10 до 24 років поколінням. 47,5% опитаних з них впевнені, що в сюжеті можна обійтися без відвертих сцен.

Крім того, згідно з опитуванням, 44,3% молодих людей вважають, що "романтичними мотивами зловживають надмірно". Приблизно 39% хотіли б бачити більше зображень безстатевих персонажів

Також представники покоління Z зізналися, що для них важливо, щоб показані на екрані історії відображали їхні власні життя.

Інші вподобання молоді

Психолог та співавторка дослідження Ялда Т. Ульс вважає, що Голлівуду потрібно враховувати думку зумерів. За її словами, цьому поколінню потрібні історії, які відбивають весь спектр відносин.

Серед інших ключових висновків, згідно зі звітом: