Как современная молодежь относится к сексуальным сценам в кино
Источник:Variety
Большинство представителей поколения Z выступают против постельных сцен в кино и сериалах. К зуммерам относятся люди, родившиеся между второй половиной девяностых и второй половиной двухтысячных (1997-2012).
В отчете "Подростки и экраны" от ученых Калифорнийский университет, сообщается, что 51,5% подростков хотели бы видеть больше контента о дружбе и платонических отношениях, а не романтических.
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Новое исследование предпочтений зуммеров
Участниками опроса стали 1500 зуммеров, по 100 участников в каждой возрастной группе от 10 до 24 лет, только 13 – 24 годовых спрашивали о темах, связанных с сексом и романтикой. Национальная академия наук определяет подростков в возрасте от 10 до 24 лет поколениям. 47,5% опрошенных уверены, что в сюжете можно обойтись без откровенных сцен.
Кроме того, согласно опросу, 44,3% молодых людей считают, что "романтические мотивы злоупотребляют чрезмерно". Приблизительно 39% хотели бы видеть больше изображений бесполых персонажей
Также представители поколения Z признались, что для них важно, чтобы показанные на экране истории отражали их жизнь.
Другие предпочтения молодежи
Психолог и соавтор исследования Ялда Т. Ульс считает, что Голливуду нужно учитывать мнение зуммеров. По ее словам, этому поколению нужны истории, отражающие весь спектр отношений.
Среди других ключевых выводов, согласно отчету:
- 56% подростков в возрасте 10 – 24 предпочитают оригинальный контент, а не франшизы и ремейки.
- Подавляющее большинство подростков хочет, чтобы сериалы выходили сразу сезонами, а не по серии в неделю.
- Подростки хотят видеть на экране сюжеты, похожие на их жизнь. В прошлом году было наоборот.
- В этом году большинство респондентов выбрали бы белого мужчину в качестве героя эпизода или фильма, тогда как прошлогодние респонденты предпочли чернокожий герой.