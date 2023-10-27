Как современная молодежь относится к сексуальным сценам в кино

Большинство представителей поколения Z выступают против постельных сцен в кино и сериалах. К зуммерам относятся люди, родившиеся между второй половиной девяностых и второй половиной двухтысячных (1997-2012).

В отчете "Подростки и экраны" от ученых Калифорнийский университет, сообщается, что 51,5% подростков хотели бы видеть больше контента о дружбе и платонических отношениях, а не романтических.

Также на тему Сколько времени длится секс

Новое исследование предпочтений зуммеров

Участниками опроса стали 1500 зуммеров, по 100 участников в каждой возрастной группе от 10 до 24 лет, только 13 – 24 годовых спрашивали о темах, связанных с сексом и романтикой. Национальная академия наук определяет подростков в возрасте от 10 до 24 лет поколениям. 47,5% опрошенных уверены, что в сюжете можно обойтись без откровенных сцен.

Кроме того, согласно опросу, 44,3% молодых людей считают, что "романтические мотивы злоупотребляют чрезмерно". Приблизительно 39% хотели бы видеть больше изображений бесполых персонажей

Также представители поколения Z признались, что для них важно, чтобы показанные на экране истории отражали их жизнь.

Другие предпочтения молодежи

Психолог и соавтор исследования Ялда Т. Ульс считает, что Голливуду нужно учитывать мнение зуммеров. По ее словам, этому поколению нужны истории, отражающие весь спектр отношений.

Среди других ключевых выводов, согласно отчету: