До 2050 року кількість онкохворих стрімко зросте: у ВООЗ назвали найвразливіші категорії

Тенденція зростання випадків захворювань на рак невтішна. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до 2050 року зростання буде аж 77 відсотків.

Зазначають, якщо темпи кількості нових випадків будуть такими ж, як зараз, до 2050 року у світі буде понад 35 мільйонів нових випадків онкології.

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Це на 77% більше, ніж у 2022 році, а кількість смертей майже подвоїться з 2012 року до понад 18 мільйонів.

Найбільше випадків прогнозують у країнах з низьким рівнем доходу.

"Країни, де найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний удар", – йдеться в заяві ВООЗ.

Найчастіші види раку і смертність

Згідно з даними глобальної обсерваторії раку IARC, рак легенів діагностують у світі найчастіше, на нього припадає 12,4% нових випадків і 18,7% смертей.

Рак молочної залози у жінок є другим у цьому списку. Водночас попри те, що на нього припадає 11,6% випадків, він є причиною менш як 7% смертей.

Інші причини смерті припадають на хворих із раком печінки та шлунка.

Як рівень життя впливає на статистику

Аби зрозуміти вплив нерівності на статистику семртності і захворюваності на рак, достатньо проаналізували випадки захворювань на рак молочної залози.

"Жінки в країнах з низьким рівнем доходу мають на 50% менше шансів діагностувати недугу, ніж жінки в країнах з високим рівнем доходу", – ідеться в огляді.

! У кожної 12 жінки в країнах з високим рівнем доходу упродовж життя діагностують рак молочної залози, а кожна 71 жінка помре від нього. У бідніших країнах лише в одної з 27 жінок діагностується рак протягом життя, але одна з 48 помирає від цієї хвороби.

Ба більше, попри те, що у наш час раку шийки матки можна запобігти, він є 8 за поширеністю раком у світі та 9 у списку причин смерті від раку. Це найпоширеніший рак у жінок у 25 країнах, переважна більшість яких в Африці.