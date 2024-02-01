К 2050 году количество онкобольных стремительно возрастет: в ВОЗ назвали самые уязвимые категории

Тенденция роста случаев заболеваний раком неутешительна. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году рост будет аж 77 процентов.

Отмечают, если темпы количества новых случаев будут такими же, как сейчас, к 2050 году в мире будет более 35 миллионов новых случаев онкологии.

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Это на 77% больше, чем в 2022 году, а количество смертей почти удвоится с 2012 года до более 18 миллионов.

Больше всего случаев прогнозируют в странах с низким уровнем дохода.

"Страны, где меньше всего ресурсов для борьбы с раком, возьмут на себя основной удар", – говорится в заявлении ВОЗ.

Самые частые виды рака и смертность

Согласно данным глобальной обсерватории рака IARC, рак легких диагностируют в мире чаще всего, на него приходится 12,4% новых случаев и 18,7% смертей.

Рак молочной железы у женщин является вторым в этом списке. В то же время несмотря на то, что на него приходится 11,6% случаев, он является причиной менее 7% смертей.

Другие причины смерти приходятся на больных с раком печени и желудка.

Как уровень жизни влияет на статистику

Чтобы понять влияние неравенства на статистику семртности и заболеваемости раком, достаточно проанализировали случаи заболеваний раком молочной железы.

"Женщины в странах с низким уровнем дохода имеют на 50% меньше шансов диагностировать болезнь, чем женщины в странах с высоким уровнем дохода", – говорится в обзоре.

! У каждой 12 женщины в странах с высоким уровнем дохода в течение жизни диагностируют рак молочной железы, а каждая 71 женщина умрет от него. В бедных странах только у одной из 27 женщин диагностируется рак в течение жизни, но одна из 48 умирает от этой болезни.

Более того, несмотря на то, что в наше время рак шейки матки можно предотвратить, он является 8 по распространенности раком в мире и 9 в списке причин смерти от рака. Это самый распространенный рак у женщин в 25 странах, подавляющее большинство которых в Африке.