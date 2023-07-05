Знайшли стародавній вірус, який викликає найнебезпечніший вид раку

Американські вчені з'ясували, що стародавній ретровірус у нашому геномі здатний активувати процес виникнення гліобластоми – одного з видів раку, що найбільш швидко розвиваються і складно піддаються лікуванню.

Віруси змінили наше ДНК

Ендогенні ретровіруси людини (HERV) – це спадкові вірусні "реліквії", які становлять 7 – 8% людського геному. Самі ретровіруси є сімейством РНК-вірусів, що заражають переважно хребетних. На відміну від інших побратимів, такі віруси вбудовують свій генетичний код в ДНК клітини, чим спрощують собі боротьбу з людським імунітетом.

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Ендогенний ретровірус людини К, або HERV-K, що вбудувався в геном наших предків шість мільйонів років тому, зазвичай "мовчить" і не викликає жодних інфекцій, як і багато інших ретровірусів. Але нещодавно вчені виявили, що частина таких вірусів може бути пов'язана зі злоякісними пухлинами яєчок та деяких інших видів онкопатологій.

Вчені з університетів Майамі та Джорджтаунського, а також Національного інституту охорони здоров'я (США) вирішили дізнатися, як цей вірус впливає на ще один дуже агресивний вид раку – гліобластому.

Вірус, який викликає рак мозку

Середня тривалість життя після встановлення діагнозу "гліобластома" – раку головного мозку – становить лише 14 місяців, тому вкрай важливо вивчати цей вид онкопатології, щоб продовжити та покращити життя пацієнтів, а можливо, і запобігти захворюванню.

Ракові стовбурові клітини стимулюють розвиток пухлини та визначають, наскільки агресивним та стійким до лікування буде захворювання. Всебічне трансляційне дослідження експресії HERV-K в гліобластомі показало, що вірус змінює програму стовбурових клітин, активуючи регулюючий білок під назвою ОСТ4. Це означає, що HML-2 робить фундаментальний внесок у мікросередовище стовбурових клітин, яке підтримує їх і визначає їхню долю.

Підсумки роботи вже надали деякі орієнтири на лікування гліобластоми. Так, антиретровірусний препарат значно знизив активність HERV-K та рівень маркерів пухлинних стовбурових клітин. Якщо такі ж результати вдасться повторити на організмі людини загалом, це серйозно спростить боротьбу із цим видом раку.