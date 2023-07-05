Нашли древний вирус, вызывающий самый опасный вид рака

Американские ученые выяснили, что древний ретровирус в нашем геноме способен активировать процесс возникновения глиобластомы – одного из наиболее быстро развивающихся и сложно поддающихся лечению видов рака.

Вирусы изменили нашу ДНК

Эндогенные ретровирусы человека (HERV) – это наследственные вирусные "реликвии", составляющие 7 – 8% человеческого генома. Сами ретровирусы являются семейством РНК-вирусов, заражающих преимущественно позвоночных. В отличие от других собратьев такие вирусы встраивают свой генетический код в ДНК клетки, чем упрощают себе борьбу с человеческим иммунитетом.

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Эндогенный ретровирус человека К, или HERV-K, встроившийся в геном наших предков шесть миллионов лет назад, обычно "молчит" и не вызывает никаких инфекций, как и многие другие ретровирусы. Но недавно ученые обнаружили, что часть таких вирусов может быть связана со злокачественными опухолями яичек и других видов онкопатологий.

Ученые из университетов Майами и Джорджтаунского, а также Национального института здравоохранения (США) решили узнать, как этот вирус влияет на еще один агрессивный вид рака – глиобластому.

Вирус, вызывающий рак мозга

Средняя продолжительность жизни после установления диагноза "глиобластома" - рака головного мозга - составляет всего 14 месяцев, поэтому крайне важно изучать этот вид онкопатологии, чтобы продлить и улучшить жизнь пациентов, а возможно, и предотвратить заболевание.

Раковые стволовые клетки стимулируют развитие опухоли и определяют, насколько агрессивным и устойчивым к лечению будет заболевание. Всестороннее трансляционное исследование экспрессии HERV-K в глиобластоме показало, что вирус изменяет программу стволовых клеток, активируя регулирующий белок под названием ОСТ4. Это означает, что HML-2 делает фундаментальный вклад в микросреду стволовых клеток, которая поддерживает их и определяет их судьбу.

Итоги работы уже дали некоторые ориентиры на лечение глиобластомы. Так, антиретровирусный препарат значительно снизил активность HERV-K и уровень маркеров опухолевых стволовых клеток. Если такие же результаты удастся повторить в организме человека в целом, это серьезно упростит борьбу с этим видом рака.