В Україні буде новий стандарт допомоги при інсульті: перші подробиці від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило новий стандарт медичної допомоги при ішемічному інсульті. Він чітко визначає єдиний алгоритм дій медичним працівникам та гарантує пацієнтам якість послуг.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Статистика тривожна

За словами представника МОЗ, наразі інсульт є другою за частотою причиною смерті в усьому світі. Близько 80 – 85% випадків – це ішемічні інсульти. При цьому, за останні декілька років показники в Україні лише погіршуються.

МОЗ затвердило стандарт медичної допомоги при ішемічному інсульті, який визначає єдиний алгоритм дій медичним працівникам та передусім гарантує пацієнтам якість та ефективність наданих послуг,

– повідомив Дубров.

Пацієнти мають потрапляти у профільні лікарні

Представник МОЗ наголосив, що передусім важливо, щоб пацієнти потрапляли не до найближчих лікарень, а саме до тих, які забезпечують належне лікування.

Що передбачає стандарт

. Наразі 258 медзакладів мають контракти з НСЗУ для надання медичної допомоги в разі інсульту.

Сергій Дубров уточнив, що новий стандарт медичної допомоги за ішемічного інсульту передбачає:

оновлені протоколи діагностики,

лікування пацієнтів на догоспітальному і госпітальному етапах

і під час їх реабілітації у закладах охорони здоров'я.

Також, за словами заступника, наразі у МОЗ працюють над розбудовою спроможної мережі медичних закладів з інсультними центрами та блоками, в яких є можливість застосовувати сучасні методи лікування, такі як тромболізис та тромбектомія.