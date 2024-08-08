В Украине будет новый стандарт помощи при инсульте: первые подробности от Минздрава
Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте. Он четко определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и гарантирует пациентам качество услуг.
Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в интервью "РБК-Украина".
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Статистика тревожная
По словам представителя Минздрава, сейчас инсульт является второй по частоте причиной смерти во всем мире. Около 80 – 85% случаев – это ишемические инсульты. При этом, за последние несколько лет показатели в Украине только ухудшаются.
Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте, который определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и прежде всего гарантирует пациентам качество и эффективность предоставляемых услуг,
– сообщил Дубров.
Пациенты должны попадать в профильные больницы
Представитель Минздрава отметил, что прежде всего важно, чтобы пациенты попадали не в ближайшие больницы, а именно в те, которые обеспечивают надлежащее лечение.Справка. Сейчас 258 медучреждений имеют контракты с НСЗУ для оказания медицинской помощи в случае инсульта.
Что предусматривает стандарт
Сергей Дубров уточнил, что новый стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте предусматривает:
- обновленные протоколы диагностики,
- лечения пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах
- и во время их реабилитации в учреждениях здравоохранения.
Также, по словам заместителя, сейчас в Минздраве работают над развитием способной сети медицинских учреждений с инсультными центрами и блоками, в которых есть возможность применять современные методы лечения, такие как тромболизис и тромбэктомия.