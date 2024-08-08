В Украине будет новый стандарт помощи при инсульте: первые подробности от Минздрава

Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте. Он четко определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и гарантирует пациентам качество услуг.

Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в интервью "РБК-Украина".

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Статистика тревожная

По словам представителя Минздрава, сейчас инсульт является второй по частоте причиной смерти во всем мире. Около 80 – 85% случаев – это ишемические инсульты. При этом, за последние несколько лет показатели в Украине только ухудшаются.

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте, который определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и прежде всего гарантирует пациентам качество и эффективность предоставляемых услуг,

– сообщил Дубров.

Пациенты должны попадать в профильные больницы

Представитель Минздрава отметил, что прежде всего важно, чтобы пациенты попадали не в ближайшие больницы, а именно в те, которые обеспечивают надлежащее лечение.

Что предусматривает стандарт

. Сейчас 258 медучреждений имеют контракты с НСЗУ для оказания медицинской помощи в случае инсульта.

Сергей Дубров уточнил, что новый стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте предусматривает:

обновленные протоколы диагностики,

лечения пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах

и во время их реабилитации в учреждениях здравоохранения.

Также, по словам заместителя, сейчас в Минздраве работают над развитием способной сети медицинских учреждений с инсультными центрами и блоками, в которых есть возможность применять современные методы лечения, такие как тромболизис и тромбэктомия.