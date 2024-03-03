У США схвалили перший препарат, який знижує ризик виникнення харчової алергії

Учені відшукали з уже добре відомих науці препаратів той, який успішно допомагає знизити чутливість людей до продуктів-алергенів, зокрема на арахіс, яйця та молоко.

Мова про препарат з антитіл Омалізумаб проти астми. Учені зовсім несподівано виявили, що він ефективний в лікуванні харчової алергії.

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Як діє препарат проти алергії

Препарат слід вводити у вигляді ін'єкцій кожні 2 – 4 тижні. Учені запевнили, що ліки на основі антитіл здатні ефективно зменшувати ризик алергічних реакцій з часом.

! Препарат безпечний для людей. FDA схвалила його для цієї мети після проведення дослідження за участі 168 дорослих і дітей з алергією на арахіс, молоко, та яйця.

Згідно з даними дослідження, 68% учасників експеременту, яким вводили Xolair (Омалізумаб), могли їсти арахіс, без прояву симптомів алергії середнього або важкого ступеня.

"Використання Xolair забезпечить можливісь лікування для зниження ризику шкідливих алергічних реакцій у пацієнтів з IgE-опосередкованою харчовою алергією", – наголошують вчені.

Водночас дослідники усе ж застерегли, що люди, які страждають від алергій, мають стежити за харчуванням та уникати відомих алергенів, навіть якщо вони отримують лікування. І застосовувати препарат пильно.

Нове лікування може буквально змінити життя пацієнтів, які бояться небезпечних алергічних реакцій, які можуть призвести до госпіталізації або ще серйозніших наслідків. Це нове лікування може дати пацієнтам більшу свободу і знизити ризик негативних алергічних подій.