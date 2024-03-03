В США одобрили первый препарат, который снижает риск возникновения пищевой аллергии

Ученые нашли из уже хорошо известных науке препаратов тот, который успешно помогает снизить чувствительность людей к продуктам-аллергенам, в частности на арахис, яйца и молоко.

Речь о препарате из антител Омализумаб против астмы. Ученые совершенно неожиданно обнаружили, что он эффективен в лечении пищевой аллергии.

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Как действует препарат против аллергии

Препарат следует вводить в виде инъекций каждые 2 – 4 недели. Ученые заверили, что лекарства на основе антител способны эффективно уменьшать риск аллергических реакций со временем.

! Препарат безопасен для людей. FDA одобрила его для этой цели после проведения исследования с участием 168 взрослых и детей с аллергией на арахис, молоко, и яйца.

Согласно данным исследования, 68% участников эксперимента, которым вводили Xolair (Омализумаб), могли есть арахис, без проявления симптомов аллергии средней или тяжелой степени.

"Использование Xolair обеспечит возможность лечения для снижения риска вредных аллергических реакций у пациентов с IgE-опосредованной пищевой аллергией", – отмечают ученые.

В то же время исследователи все же предостерегли, что люди, страдающие от аллергий, должны следить за питанием и избегать известных аллергенов, даже если они получают лечение. И применять препарат пристально.

Новое лечение может буквально изменить жизнь пациентов, которые боятся опасных аллергических реакций, которые могут привести к госпитализации или еще более серьезным последствиям. Это новое лечение может дать пациентам большую свободу и снизить риск негативных аллергических событий.