Наскільки ефективне та корисне сріблення зубів: нові дані

Американські стоматологи з'ясували, що лише одна процедура сріблення зубів запобігає чотирьом з п'яти випадкам карієсу.

Лікування зубів діамін фтористого срібла (ДФС) – проста і легка процедура, в якій немає уколів, свердління та інших неприємних дій, пов'язаних з установкою пломби. Це дуже зручно, коли мова заходить про проблеми із зубами у маленьких дітей, людей похилого віку, людей з психічними та поведінковими розладами. Застосовувати ДФС може навіть молодший медичний працівник без стоматологічного обладнання, наприклад, у школі.

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Нове дослідження сріблення зубів

Співробітники Нью-Йоркського університету вирішили з'ясувати, наскільки ефективним покаже себе ДФС у лікуванні та профілактиці карієсу під час масового використання на учнях молодших класів.

Нью-йоркські лікарі охопили у своїй роботі майже 3000 учнів міських шкіл різної статі та національності, більшість дітей були з незаможних сімей. Однією половиною школярів лікували карієс склоіономірними герметиками з лаковим покриттям, іншій половині групи у 2019 році провели процедуру сріблення зубів (теж із лаковим покриттям). В контрольній групі було 7000 дітей з інших стоматологічних досліджень, пов'язаних з карієсом.

Сріблення зубів ефективно захищає від карієсу

В результаті діамін фтористого срібла лише за одне використання знизив кількість нових випадків карієсу у дітей на 81% порівняно з контрольною групою, склоіономірні герметики – на 82%. Непогану ефективність ДФС показав і в боротьбі з руйнуванням зуба, що вже відбувається: у 56% випадків його вдалося зупинити (також за одне використання). Герметики змогли це зробити у 46% випадків.

Таким чином, препарати з діаміном фтористого срібла – повноцінна заміна на склоіономерних герметиків і цілком гідна альтернатива традиційним пломбам, коли їх важко встановити. Однак сріблення зубів має помітний косметичний недолік, що робить цей метод непридатним для широкого використання дорослими людьми.

Недоліки сріблення зубів

Річ у тому, що всі пошкоджені поверхні емалі під впливом ДФС забарвлюються в чорно-коричневий колір, що справляє враження великих проблем із зубами, особливо якщо пошкоджених ділянок багато. І це не тимчасове явище: зуби виглядатимуть так доти, доки пофарбовані поверхні не запломбують.

Для дітей це не дуже велика трагедія, тому що молочні зуби, пофарбовані ДФС, зміняться на постійні. Але в інших випадках ця візуальна проблема може бути вирішальною перешкодою. Зараз фтористе срібло якщо і пропонують дорослим пацієнтам, то вкрай рідко, а багато стоматологів зовсім відмовляються робити сріблення корінних зубів – якісна пломба все-таки ефективніша і не псує посмішки.