Насколько эффективно и полезно серебрение зубов: новые данные

Американские стоматологи выяснили, что только одна процедура серебрения зубов предотвращает четыре из пяти случаев кариеса.

Лечение зубов диамином фтористого серебра (ДФС) – простая и легкая процедура, в которой нет уколов, сверления и других неприятных действий, связанных с установкой пломбы. Это очень удобно, когда речь заходит о проблемах с зубами у маленьких детей, стариков, людей с психическими и поведенческими расстройствами. Применять ГФС может даже младший медицинский работник без стоматологического оборудования, например, в школе.

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Новое исследование серебра зубов

Сотрудники Нью-Йоркского университета решили выяснить, насколько эффективным покажет себя ДФС в лечении и профилактике кариеса во время массового использования на учащихся младших классов.

Нью-йоркские врачи охватили в своей работе почти 3000 учеников городских школ разного пола и национальности, большинство детей были из небогатых семей. Одной половиной школьников лечили кариес стеклоиономерными герметиками с лаковым покрытием, другой половине группы в 2019 году провели процедуру серебра зубов (тоже с лаковым покрытием). В контрольной группе было 7000 детей из других стоматологических исследований, связанных с кариесом.

Серебряние зубов эффективно защищает от кариеса.

В результате диамин фтористого серебра только за одно использование снизил количество новых случаев кариеса у детей на 81% по сравнению с контрольной группой, стеклоиономерные герметики – на 82%. Неплохую эффективность ДФС показал и в борьбе с разрушением уже происходящего зуба: в 56% случаев его удалось остановить (также за одно использование). Герметики смогли сделать это в 46% случаев.

Таким образом, препараты с диамином фтористого серебра – полноценная замена на стеклоиономерные герметики и вполне достойная альтернатива традиционным пломбам, когда их трудно установить. Однако серебро зубов имеет заметный косметический недостаток, что делает этот метод непригодным для широкого использования взрослыми людьми.

Недостатки серебра зубов

Дело в том, что все поврежденные поверхности эмали под влиянием ДФС окрашиваются в черно-коричневый цвет, что похоже на большие проблемы с зубами, особенно если поврежденных участков много. И это не временное явление: зубы будут выглядеть так, пока окрашенные поверхности не запломбируют.

Для детей это не очень большая трагедия, потому что молочные зубы, выкрашенные ДФС, сменятся постоянными. Но в других случаях эта визуальная проблема может являться решающим препятствием. Сейчас фтористое серебро если и предлагают взрослым пациентам, то крайне редко, а многие стоматологи совсем отказываются делать серебрение коренных зубов – качественная пломба все-таки эффективнее и не портит улыбки.